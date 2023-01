Corina Bud, îmbrăcată într-un body mulat, dansează provocator pe masa din bucătărie. Cum arată cântăreața la 42 de ani

În 2016, Corina Bud a divorțat de tatăl fiului său, afaceristul Nelu Bud. Aceștia au fost împreună 20 de ani și, după acest moment, Corina Bud și-a dat timp să se refacă. Ea a făcut o pauză de la lumea mondenă și a călătorit în toate colțurile lumii.

Citește și: Cum arată fiica Corinei Dănilă la 19 ani. Vedeta publică rar imagini cu Rianna. Cât de bine seamănă cele două

Corina Bud, îmbrăcată într-un body mulat, dansează provocator pe masa din bucătărie

Deși timpul a trecut, Corina Bud parcă a întinerit. La 42 de ani, ea are un corp de invidiat și și-a păstrat intacte trăsăturile plăcute. Recent, ea a părut pe Tiktok într-un body mulat, ce-i îmbracă formele, în timp ce se urca pe o insulă de bucătărie.

Citește și: Cât de mult a crescut Liam, fiul lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc. Micuțul seamănă foarte bine cu tatăl lui

Cu o perucă roșcată și într-un body mulat, care-i acoperă tot corpul, Corina Bud dansează și se urcă pe mobilier.

În picioare poartă niște încălțări inedite, în timp ce se unduiește pe acrodurile ultimei sale melodii. În timp ce dansează, ea lovește unul dintre corpurile de iluminat. ”Cine-i vinovat pentru lovitura de la final?!”, scris Corina Bud lângă clipul care îi arată silueta fără cusur, făcând referire la titlul piesei sale.

Are sau nu Corina Bud operații estetice. Cum răspunde artista

Într-un interviu pentru Viva, Corina Bud afirma că nu are operații estetice, însă nu va ezita să își facă atunci când va considera că are nevoie.

”Dar să știi că eu sunt și adepta operațiilor estetice. Eu nu am nevoie, nu simt că aș avea nevoie. Dar dacă cineva simte nevoia să facă acest lucru, de ce nu? Poate să își facă orice intervenție consideră. Acum, când ai oportunitatea să-ți faci tot felul de 'chestii' și să te simți bine în pielea ta, este păcat să nu le faci! Doar că, într-adevăr, eu aș apela la asta abia la vârsta de 50 de ani. Altele poate trebuie să apeleze pe la 40 de ani. Nu am absolut nimic împotrivă. Am împotriva celor care depășesc o limită.”, spunea cântăreața.

Citește și: Corina de la MPFM a născut. Traian, tatăl bebelușului, a postat primul selfie cu băiețelul lor

Tot atunci, Corina recunoștea că și-a refăcut viața după divorțul de tatăl lui Robin.

”Toți cei din jurul meu care mă încarcă cu energie bună și da, dacă voiai să afli, și iubitul meu.”, răspundea ea la întrebarea ”Și cine este 'Vinovat' de starea asta a ta, de bine?”.

Urmărește Podcastito Express și află detalii din timpul curselor, din America Express, show-ul momentului.