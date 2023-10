Corina Drăgulescu, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, s-a transformat într-o adevărată divă. În ce ipostaze s-a fotografiat

Corina Drăgulescu și Marian Drăgulescu au divorțat acum 4 ani. Ei au ales să meargă pe drumuri diferite, iar odată cu această decizie viața Corinei s-a schimbat radical.

Corina și Marian Drăgulescu au participat în 2018 la emisiunea Asia Express. Cuplul a fost printre primele eliminate și i-a surprins pe telespectatori din cauza certurilor din timpul show-ului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După doar un an de la apariția pe micile ecrane, cei doi au anunțat că se despart. Ei au recunoscut că decizia a venit după multe încercări de a-și salva căsnicia, mergând chiar și la terapie de cuplu, însă în cele din urmă nu au reușit să o facă.

La momentul respectiv au povestit greutățile prin care treceau și au recunoscut că, deși definitiv de această dată, ei au mai fost pe punctul de a divorța.

Citește și: Cum arată Larisa, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, într-o ținută mulată și cu burtica la vedere. Va naște al treilea copil

„Există viață după divorț.”

După divorț, Corina a fost observată în repetate rânduri în cluburi, unde s-a distrat de minune, dansând până dimineața. De asemenea, cu fiecare an pare că întinerește.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ea a luat foarte repede viața de la capăt, lăsând în urmă trecutul cu fostul soț. De asemenea, nici Marian Drăgulescu nu a așteptat prea mult până să-și refacă viața. În 2022, acesta avea planuri de nuntă cu iubita sa Simona Carmen. Acesta plănuiește să o invite și pe prima sa soție, Larisa, la nunta cu Simona Carmen.

„Suntem împreună de doi ani şi jumătate, urmează să legalizăm şi noi relaţia, dar să treacă pandemia asta. Vrem să se liniştească lucrurile, nu ne ţine împreună un act”, declara sportivul la acea vreme pentru Libertatea.

Citește și: Marian Drăgulescu se căsătorește. Cine așteaptă cu nerăbdare să “joace la nunta lui”

Corina este cea de-a doua soție a lui Marian Drăgulescu. Cei doi au divorțat după nouă ani de căsnicie. Amândoi și-au refăcut viața după divorț. Deși Corina Drăgulescu este activă pe rețelele de socializare, aceasta nu s-a afișat cu un posibil partener.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, aceasta a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii din ultima vacanță, iar într-una dintre ele, publicată la InstaStory, se poate observa un diamant demn de un star de cinema. Această imagine a fost ca un sâmbure care a încolțit rapid în mintea urmăritorilor săi, aceștia așteptând cu nerăbdare o posibilă căsătorie.

În ce ipostaze s-a fotografiat Corina Drăgulescu

După cum mulți au observat, femeia pare să fi întinerit după divorțul de Marian. Acesteia nu îi place foarte mult să stea în lumina reflectoarelor, însă se poate observa pe pagina sa de Instagram că este mereu cu zâmbetul pe buze, dornică de călătorii și întâlniri cu prietenii.

Deși nu este prea mult în atenția presei, Corinei Drăgulescu îi place să pozeze precum starurile de cinema. Aceasta s-a fotografiat în ipostaze demne de Marilyn Monroe.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deoarece este o persoană discretă, mult timp nu s-a știut ce profesie are. Ba mai mult, circulau destule zvonuri potrivit cărora, înainte de divorțul de Marian Drăgulescu, ar fi fost întreținută de acesta.

Citește și: Fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu a strâns avere din ambiție. Unde a reușit să facă bani și prin ce metode

După despărțirea de soțul său, Corina a dezvăluit pentru o publicație mondenă faptul că este antreprenoare, activând în domeniul HORECA de peste zece ani.

„Nu se știe, că nu am zis niciodată, dar eu activez în domeniul HORECA de zece ani. Avem o cantină și, împreună cu un prieten, avem și o flotă Tazz de livrare a produselor la domiciliu. Am și o pasiune pentru machiaj, dar e un extra-job, am participat și la câteva concursuri de profil”, mărturisește fosta soție a campionului mondial.

Divorțul de Marian Drăgulescu i-a redat libertatea, iar în același timp a întinerit-o și a transformat-o într-o persoană foarte deschisă.