Cornelia Catanga face acuzații HALUCINANTE despre soțul ei! Cum a ȘOCAT-O atunci când ea i-a dat naștere fiului lor

Cornelia Catanga și-a acuzat soțul că i-a schimbat copilul la naștere, deoarece ea se aștepta să aibă fetiță, dar a născut băiat.

„Până în ultima clipă, când m-am trezit din anestezie, că eu am făcut cezariană, știam că e fată. În 1993, pe 2 iulie, între 13.00 și 15.00 l-am născut pe Alexandru, eu știind de la medici că nu am voie să dau naștere. Mie îmi murise mama la începutul lui 1992 și în 1993 am rămas însărcinată (...) Am problema mea cu ochii, pe care o știe toată țara, dar am spus că vreau să am un copil, cu riscul vieții mele”, a povestit Cornelia Catanga.

„O veste în premieră – pe Alexandru eu nu l-am scos pe numele lui Aurel Pădureanu, ci pe numele meu de domnișoară. Am spus că el e însurat, are doi copii, are o căsnicie în spate, nu credeam că o să stea cu mine”, a mai spus ea.

Cornelia Catanga a explicat și de ce și-a dorit să aibă o fiică.

„Am vrut fată, pentru că acolo unde a început dragostea mea cu Pădureanu, în Israel, în Țara Sfântă, ne-am povestit și cele rele, și cele bune, și în ideea că lui acum 40 și ceva de ani i-a murit/ i-a dispărut o fetiță… Copilul ar fi avut 41 – 42 de ani. Și eu în ideea de a-i face bucurie lui, dar și mie, am vrut fată (...) Medicul știa că este băiat, dar nu voia să mă ducă cu mintea…”, a povestit ea.

„Mi-ai schimbat copilul! Unde e fata mea?”, i-a spus ea lui Aurel Pădureanu, atunci când și-a văzut pentru prima dată copilul pe care îl credea fată până la acel moment.

Sursă video: Antena Stars