Fiica lui Jorge a împlinit 16 ani. Cât de frumoasă este acum Karina și ce i-a transmis cântărețul: „Am primit aprobare la poză”

Jorge a publicat pe rețelele sociale o imagine inedită cu fiica sa, în ziua în care aceasta a împlinit 16 ani. Artistul a precizat că poza a fost aprobată de adolescentă.

Fiica lui Jorge a împlinit 16 ani. Karina este o tânără adolescentă superbă care îi face mândri pe părinții săi.

Cum arată Karina, fiica lui Jorge, la 16 ani

„Cei mai frumosi 16 ani din viata mea. La multi ani karina. Te iubesc forever and ever. Am primit aprobare la această poză…. Altfel nu îndrăzneam….parinții știu despre ce vorbesc. Vă îmbrățișez cu drag”, a transmis Jorge pe Instagram.

Fanii și prietenii i-au urat lui Jorge „La mulți ani” pentru fiica lui care este o adolescentă superbă. Tânăra povestea cu un an în urmă că are gânduri să facă medicină estetică în viitor.

Mulți dintre cei care au văzut imaginea tată-fiică au concluzionat că adolescenta seamănă leit cu Jorge. De asemenea, oamenii au fost surprinși să vadă cât de mare și fruoasă s-a făcut tânăra care în urmă cu puțin timp era un copil.

Jorge este tatăl a trei copii, incluzând-o pe Ilinca, fiica din prima căsnicie a soției sale. Cu Ramona, artistul are un băiețel, David, în vreme ce Karina este fiica rezultată din mariajul cu Alina Crăciun, actuală Laufer.

A fost o perioadă în care Karina a locuit cu mama sa, Alina Laufer și soțul acesteia Ilan Laufer în Miami și îl vedea mai rar pe tatăl său, dar de când familia Laufer a revenit în România întâlnirile între Karina și Jorge au devenit mai dese, spre bucuria amândurora.

”Trei este un număr magic, chiar dacă doar doi sunt ai mei, de sânge, o iubesc la fel de mult și pe Ilinca, stăm împreună și ne bucurăm de viață în fiecare zi”, declara acum ceva timp Jorge pentru Libertatea.

Jorge are o cănsicie de 10 ani cu Raluca, soția sa.

„Relația noastră a fost una de business la început și nici nu se punea problema de a fi împreună dar să ne mai și căsătorim. Uite că am ajuns la 7 ani de căsnicie, unde nimeni nu credea că vom ajunge, cu mai multă iubire, respect și recunoștință că ne-am întâlnit și am creat o familie. Cred că iubirea necondiționată și respectul stau la baza unei relații solide”, a declarat Jorge, conform click.ro.