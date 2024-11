Mihaela Botezatu, văduva lui Silviu Prigoană, rupe tăcerea după moartea acestuia. Spune că toată familia e afectată și că mama sa a suferit un AVC când a aflat de nenorocire.

Mihaela Botezatu a sunat la ”Un show păcătos” și a discutat cu jurnaliștii din regie. Apoi mesajul său a fost transmis de către Mara Bănică, care a moderat emisiunea din 14 noiembrie 2024.

Primele declarații ale Mihaelei Botezatu după moartea lui Silviu Prigoană. Ce se întâmplă cu fiii: ”Știm ce i-ai făcut lui tati”

Mihaela Botezatu a avut un mesaj dur pentru Adriana Bahmuțeanu, ai căror copii spune că nu vor să plece din casa lui Silviu Prigoană.

”Copiii sunt în primul rând extraordinar de afectați. Copiii nu pot dormi din cauză că văd ceea ce se întâmplă la televizor. Copiii vor merge la școală săptămâna viitoare și colegii vor vorbi.”, a spus Mihaela Botezatu.

Nici văduva lui Silviu Prigoană nu a putut dormi de când s-a întâmplat tragedia, a dezvăluit Mara Bănică.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu spune că Mihaela Botezatu a sunat-o. Ce au vorbit femeile din viața lui Silviu Prigoană

”Copiii vor să stea în casa în care au trăit cu tatăl lor. E o situația foarte grea pentru toată familia. Mama mea a făcut un AVC după ce s-a întâmplat nenorocirea cu Silviu. Copiii sunt hrăniți, îngrijiți, toată lumea are grijă de ei.”, a mai afirmat văduva lui Silviu Prigoană.

Ea a subliniat că regretatul afacerist a considerat-o soția lui, chiar dacă nu erau cununați cu acte. De asemenea, a ținut să precizeze că înmormântarea lui Silviu Prigoană ar fi avut loc în cursul zilei de 14 noiembrie 2024, nu în noaptea de dinainte: ”A fost înmormântat astăzi”.

Mihaela Botezatu, a dezvăluit Mara Bănică, le-a spus colegilor din regie că a ajuns la restaurantul în care a murit Silviu Prigoană la câteva minute după ce acesta s-a prăbușit. Ei plănuiseră să se întâlnească în ziua respectivă.

Aceasta a încheiat declarațiile afirmând că Maximus și Eduard nu vor să o vadă pe Adriana Bahmuțeanu: ”Copiii nu vor să o vadă pe Adriana. Ei spun încontinuu: ”Știm ce i-ai făcut lui tati”.

Adriana Bahmuțeanu a afirmat că Mihaela Botezatu și cei implicați vor răspunde pentru faptele lor. Aceasta a mai adăugat că fiii ei nu aveau o relație bună cu partenera tatălui lor: ”se sufocau acolo. În tot timpul ăsta și-a bătut joc de ei, i-a mințit, i-a păcălit, s-a folosit”.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Ce a vorbit Adriana Bahmuțeanu cu Mihaela Botezatu

”În cursul după amiezii, spre seară, am fost sunată de Maximus, care în cele trei zile nu mi-a răspuns deloc la telefon. Sunt convinsă că nu are acces la propriul telefon și că mă sună sau îmi trimite mesaje doar în prezența adulților din casă. Am fost sunată de Maximus, care mi-a spus că este cu Mihaela lângă el. Mi-a dat-o la telefon. Mihaela mi-a spus să stau liniștită că ea are grijă de copiii mei.

Citește și: Prima reacție a Adrianei Bahmuțeanu după ce fiii lui Silviu Prigoană au anunțat că a avut loc înmormântarea: ”Film de groază”

Am întrebat-o în ce calitate. Nu a știut să-mi răspundă și Maximus mi-a spus ”te rog să nu mai faci circ la televizor și scandal pentru că noi suntem foarte bine aici. Eu sunt cu Mihaela.”. Asta ce înseamnă, că fiul meu este îndemnat cumva de aceste persoane toxice din jurul lui să rupă relațiile normale, părintești, cu mine și să o considere o persoană de atașament, deși nu are un atașament foarte bun, cu această Mihaela.”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu la Un show păcătos de la Antena Stars.