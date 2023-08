Costin Gheorghe se însoară pentru a doua oară. Cine este frumoasa brunetă care l-a cucerit pe sportiv: „Pentru totdeauna”

Costin Gheorghe și iubita lui s-au logodit. Fratele Elenei Gheorghe și-a luat inima în dinți și a pus din nou marea întrebarea, într-un decor superb, la malul mării.

De asemenea, Costin Gheorghe și Maria Cușu au mai multe lucruri în comun. În primul rând amândoi sunt machedoni, așa că avem șanse să vedem o nuntă cu multe tradiții, în viitorul apropiat. În plus, și femeia a mai fost căsătorită și are o fetiță din fostul mariaj.

Acum, însă, acesta pare că s-a vindecat de traumele trecutului și este din nou fericit. De mai bine de un an, bărbatul se iubește cu Maria Cușu, fiica unui cunoscut afacerist din Constanța. Dumitru Cușu deține mai multe hoteluri pe litoral și are o avere estimată la 30 de milioane de euro.

