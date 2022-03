Cum arată mama Elenei Gheorghe. Ce mesaj emoționant i-a transmis Costin, fratele Elenei, celei care i-a dat viață

Costin Gheorghe este mândru de familia sa și își arată respectul pentru femeile din familia lui ori de câte ori are ocazia. Cel mai des Costin postează fotografii cu sora lui, Elena, și cu fetița lui. De această dată, însă, tânărul sportiv a postat pe Insta Story o poză cu mama sa.

Cum arată mama Elenei Gheorghe

La poza de pe Insta Stories, Costin a adăugat un mesaj emoționant.

“Mama, vreau să îți reamintesc că te iubesc”, a scris Costin și a ales o fotografie superbă cu mama lui, îmbrăcată într-un costum deosebit.

Costin se mândrește cu cea care i-a dat viață și a dorit să îi transmită acest mesaj special, mai ales în această perioadă tulbure care ne reamintește să ținem aprope persoanele importante din viețile noastre.

Din fotografia postată de Costin reiese că Elena, sora lui, seamănă foarte bine cu mama ei. Pe lângă faptul că se mândrește și cu nepoții săi, cei doi copii ai Elenei și încă doi nepoți din partea celeilalte surori, Ana Pîrvulescu.

Mama Elenei Gheorghe se numește Mioara Man Gheorghe și este cântăreță de muzică populară, fiind foarte cunoscută pentru piesele ei. De asemenea, ea este preoteasă și este căsătorită cu preotul Gheorghe de aproape 37 ani.

Potrivit Click.ro, Mărioara are un ritual de frumusețe bine pus la punct, fiind trecută de vârsta de 55 ani. Pe lângă tratamentele pe care și le aplică singură acasă și rutina ta de îngrijire, mama Elenei Gheorghe a povestit și că frecventează clinicile de înfrumusețare acolo unde apelează la tratamente faciale.

“Vă spun sincer că, datorită fetelor mele, am început de câțiva ani un ritual de înfrumusețare... Eu am început să folosesc foarte târziu anumite produse, pentru că Dumnezeu și mama mea au fost îngăduitori cu mine și m-au lăsat pe Pământ cu o genă foarte bună, pe care mă bucur că o transmit la rândul meu mai departe. De curând am descoperit mai multe produse, la sfatul fetelor mele", declară solista de muzică populară, pentru Click!

"Dimineața folosesc loțiune tonică, vitamina C și o crema cu SPF. O dată pe săptămână folosesc un gomaj, iar apoi aplic o mască de hidratare cu colagen. Merg la doamna doctor Daniela Diveică, e singura pe mâna căreia mă las, am mare încredere în ea. Fac tratamentul pentru față Dermalinfusion, care are efect rapid, vizibil chiar după tratament.

Este un tratament pentru față și corp, care acționează delicat asupra pielii, exfoliază eficient celulele deteriorate și livrează o infuzie de săruri, pentru a trata a gamă largă de probleme ale pielii cum ar fi ten deshidratat fără luminozitate, ten acneic, pori dilatați, exces de sebum, rozacee, ten pete pigmentare, ten matur cu riduri, ten cu puncte negre. Este foarte relaxant și curăță în profunzime tenul. Îl fac o dată pe lună, așa cum este recomandat, îmi dă o luminozitate vizibil îmbunătățită a tenului, o textură fină și senzația de hidratat", a mai adăugat artista.

Cine este Costin Gheorghe, fratele Elenei Gheorghe

Deși toată lumea o cunoaște pe sora lui, cântăreața Elena Gheorghe, pe Costin nu îl cunoaște prea multă lume.

Costin Gheorghe este un sportiv de performanță. El este fost mijlocaș al echipei de fotbal Academia Clinceni. Costin a împlinit de curând 33 ani și are o fetiță superbă, pe nume Ema. El și mama fetiței, Adriana, sunt divorțați, dar Costin nu ratează nicio ocazie să petreacă mult timp alături de fiica lui.

