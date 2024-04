CRBL anunță despărțirea de Elena: „Cu inimile împovărate de tristețe...”. De ce spune artistul că au ajuns la această decizie

CRBL și-a anunțat divorțul de Elena, soția sa și mama fiicei sale. Anunțul făcut de artist i-a luat prin surprindere pe fani. CRBL și Elena s-au despărțit după mai bine de 16 ani de relație.

CRBL spune că el și Elena au luat decizia de a se despărți cu gândul la binele individual, dar mai ales cu gândul la binele fiicei lor. Artistul a anunțat că el și soția sa au ajuns la concluzia că este mai bine să urmeze drumuri separate în viață.

De asemenea, fostul concurent Power Couple România a făcut apel la fani să le respecte intimitatea în această perioadă sensibilă.

Cei doi au avut o relație de peste 16 ani și sunt părinții unei fete minunate.

CRBL și Elena s-au despărțit! Anunțul trist al artistului

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei.

Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț.

Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile.Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris artistul pe Instagram.

CRBL și Elena au participat la Power Copule România. Ce au mărturisit despre povestea lor de dragoste

Cei doi au participat la Power Couple România.

CRBL și soția lui, Elena au avut o relație de peste 16 ani. CRBL și Elena s-au cunoscut în sala de dans, acum mai bine de un deceniu

„A fost o dragoste la prima vedere, cumva, de la mine. Că am început să o văd eu nu doar ca pe doamna coregraf, am început să o vad și ca pe domnișoara... Și atunci deja am început să poftesc și pentru mine a fost de ajuns. Și am acționat. M-am dus repede să nu o ia altul”, a dezvăluit CRBL.

„Evident că eu sunt cel care a făcut primul pas”, a mai completat artistul.

„În povestea noastră, cu siguranță, CRBL a făcut primul pas”, a confirmat și soția lui alături de care intră în competiția Power Couple România – La bine şi la greu.

De asemenea, cei doi au dezvăluit că prima lor întâlnire a fost una „sub acoperire”, pentru că la acel moment, cei din jur nu știau că sunt împreună.

„Prima noastră întâlnire a fost la un film. Am ieșit la cinematograf, cu mai mulți, să nu pară că suntem cumva împreună”, a povestit artistul. „A fost, teoretic, prima întâlnire, dar nu a fost prima întâlnire. A fost o întâlnire sub acoperire. Am mers la un film”, și-a amintit și Elena.