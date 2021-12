Cristi Borcea are insmonii iar sănătatea îi este subredă. “Iau câte cinci pastille pe zi”. Care este starea sa actuală

Eliberat din închisoare în noiembrie 2020 și trecut deja prin două operații pe cord, Cristi Borcea, în vârstă de 51 de ani, trece printr-o perioadă tulbure, din punct de vedere al sănătății.

Medicii îl țin sub supraveghere în urma operațiilor de inimă, starea lui este stabilă, însă fostul președinte al clubului dinamovist depinde de un pumn de pastile, zilnic.

„Nu dorm noaptea, iau cinci pastile pe zi”, a mărturisit acesta, potrivit redactie.ro.

Cristi Borcea, despre momentul declanșării problemelor sale de sănătate: "Totul a pornit în perioada Dinamo, dar nu regret nimic"

Se pare că motivul problemelor sale de sănătate reprezintă, de fapt, o consecință a implicării sale în lumea fotbalului.

Potrivit aceleiași surse, Borcea nu regretă perioada în care a fost la conducerea clubului Dinamo, doar că acela este momentul când el consideră că și-a avariat sănătatea destul de grav.

De altfel, Borcea a precizat că în ciuda tuturor problemelor cu care se confruntă, se bucură de liniștea din sânul familiei și de faptul că are o soție care înțelege foarte bine întreaga situație și îi oferă tot sprijinul, mai ales că a pierdut foarte multe lucruri.

”Am pierdut mult, cel mai mult am pierdut sănătatea. Nu dorm noaptea, iau cinci pastile pe zi, două operaţii pe cord, două divorţuri, mai mult ce sa pierzi? Plus atâtea milioane", a spus Borcea.

"Am norocul că am o familie extraordinară, o soţie deosebită, care mă întelege că sunt momente grele prin ce am trecut, dar atunci m-au înţeles. Le-am zis ca e fotbalul pe primul plan", a mai spus el.

"Nu regret din ceea ce am făcut, am avut şi satisfactii. Marea mea nerealizare, Liga Campionilor...e o echipă blestemată (Dinamo)”, a conchis Cristi Borcea, potrivit aceleiași surse.

Borcea a avut țeluri înalte. A trecut de la “Cum să îl facem pe hoțul ăsta arbitru?” la “A fost cel mai bun președinte pe care l-a avut Dinamo”

Cel care i-a deschis drumul lui Cristi Borcea în lumea fotbalului este Cornel Țălnar. El a fost cel care l-a adus ca junior la Dinamo, Borcea fiind un băiat care venea din galerie.

Inițial a vrut să-l facă fotbalist, pentru că era foarte talentat, însă era foarte leneș, după spusele lui Tălnar.

Ulterior a vrut să-l ajute să ajungă arbitru, dar nici această inițiativă nu a funcționat. La vremea respectivă, Tălnar vorbise cu Cornel Dinu însă răspunsul a venit tăios: "Cum să îl facem pe hoțul ăsta arbitru, nu vezi ce față de hoț are?", a spus Dinu.

"Așa că, în final, Borcea a ajuns la Dinamo, după un an a fost director de marketing, apoi a fost vicepreședinte și apoi a devenit președinte. Și a fost cel mai bun președinte pe care l-a avut Dinamo”, a încheiat Cornel Țălnar, potrivit redactie.ro