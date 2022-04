Cristi Borcea se gândește la al zecelea copil. Ce spune Valentina Pelinel despre acest lucru: „Nu-i nicio problemă”

Deși Cristi Borcea își dorește să fie tată pentru al zecelea copil, Valentina Pelinel pare puțin reticentă din această perspectivă și nu ar vrea să ia în calcul această posibilitate, chiar dacă bărbatul își dorește acest lucru.

Cristi Borcea își dorește al zecelea copil. Iată ce spune Valentina Pelinel

Cristi Borcea âși dorește să devină tată pentru cel de-al zecelea copil și nu pare să fie de înduplecat, chiar dacă iubita acestuia, Valentina Pelinel, nu vrea să ia în calcul această posibilitate.

Declarațiile făcute de Valentina Pelinel pe acest subiect sunt acestea:

„Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr, nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de… și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan, parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a spus ea pentru click.ro.

Iată ce spune Valentina Pelinel despre faptul că iubitul ei, Cristi Borcea își mai dorește încă un copil: „Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate”, spune ea.

Valentina Pelinel a vorbit despre copii ei:

„Milan e foarte liniștit și cuminte, nu e el cel năzdrăvan! Una dinte fetițe e mai năzdrăvană, Rania! Eu sper să nu avem probleme cu ea, eu iau partea bună a lucrurilor! Sper să fie îndrăzneață și să se descurce în viață”, a mai declarat ea pentru sursa citată mai sus.

Valentina Pelinel i-a transmis lui Cristi Borcea un mesaj plin de emoție și iubire

Pelinel a postat pe platforma Instagram un mesaj în care i-a urat „La mulți ani”, așa cum numai ea știe s-o facă. Aceasta a folosit cuvinte frumoase, puternice și potrivite unei povești de dragoste ce a început în urmă cu opt ani și, acum trei ani s-a continuat cu o căsătorie într-o biserică din Budapesta, unde i-a avut ca nași pe Marius Vizer și Irina Nicolae, fosta membră a trupei ASIA, potrivit Libertatea.

„Astăzi este despre el, bărbatul care mă împlinește ca femeie și ca om, tatăl copiilor noștri minunați și partenerul meu de viață. Te iubesc. La mulți ani, iubirea mea ”, a scris aceasta.

Mesajele de “La mulți ani” au fost nenumărate pentru fostul acționar de la Dinamo.

De-a lungul timpului, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au trecut trecut prin multe situații complicate, însă mereu s-au susținut reciproc.

Cei doi au împreună două gemene, născute în urmă cu aproape trei ani, Rania și Indira. Cristi Borcea mai are copii și din căsătoriile anterioare.

Cu prima soție, Mihaela, acesta are doi băieți și o fată, Patrick, Angelo și Melissa care sunt deja adolescenți.

