Cristi Tănase a lipsit de la botezul fiicei sale. Fosta parteneră se gândește la „posibilitatea unui viitor mai luminos”

Fostul fotbalist, Cristi Tănase, absent de la ceremonia de botez a fiicei sale! Iată ce nume a primit cea mică și ce mesaj a transmis fosta sa parteneră!

Adina Maria, fosta parteneră a lui Cristi Tănase, și-a botezat fiica fără ca acesta să ia parte la eveniment.

Fostul fotbalist nu a participat la ceremonia de botez a fiicei sale care a avut loc în cadrul unei bisericii din cauza unor motive legale.

Iată de ce a lipsit fosta componentă FCSB de la botezul fiicei sale!

Cristi Tănase a lipsit de la botezul fiicei sale

Fostul fotbalist și Adina Maria s-au căsătorit în luna octombrie a anului trecut și au devenit părinți în luna martie a acestui an. Deși cei doi păreau un cuplu fără probleme, se pare că povestea lor de iubire s-a transformat într-un coșmar, despărțindu-se într-un timp relativ scurt.

Adina susține că fostul ei partener a devenit violent pe fondul consumului de substanțe interzise, distrugând obiecte din casă și făcând scandal chiar în prezența fiicei lor, care la vremea respectivă avea doar două luni.

Pentru un moment, fostul fotbalist, din punct de vedere legal, nu are permisiunea de a se afla în apropierea fostei partenere, acest lucru ducând automat la lipsa lui de la botezul fiicei sale.

Fosta lui soție a obținut un ordin de protecție împotriva lui, iar Cristi Tănase a decis să bage divorț chiar la o zi distanță după obținere.

Adina Maria a transmis un mesaj în mediul online cu ocazia botezului fiicei sale, eveniment care s-a desfășurat într-un spațiu intim, restrâns, potrivit CanCan.ro.

„Plină de emoție. În ochii mei se citesc oboseala și tristețea în acest moment special. Totuși, în mijlocul acestor sentimente apăsătoare, simt o rază de speranță. Știu că fiecare zi este o nouă oportunitate pentru a ne construi o viață frumoasă împreună. Iubirea necondiționată pe care o simt pentru fiica mea îmi dă puterea să merg mai departe. În fața noastră se deschid noi drumuri, pline de promisiuni și de posibilitatea unui viitor mai luminos. Te iubește mami, CELINE-MARIA” a scris fosta parteneră a bărbatului.

Se pare că tânăra mămică trece printr-o perioadă grea, având în vedere mesajul transmis, dar puterea pe care o are vine de la cea mică pe care o are aproape și pe care Cristi Tănase nu are voie să o vadă pentru o perioadă de 12 luni.

„M-am căsătorit cu fotbalistul Cristi Tănase în luna octombrie, anul trecut. Avem împreună o fetiță pe care am născut-o acum două luni. În ultima perioadă, soțul meu a început să fie extrem de violent. Face scandal, țipă, urlă, distruge obiecte prin casă... Toate astea, deoarece consumă mult alcool și substanțe psihoactive. Toată violența soțului a început să o simtă și fetița noastră de doar șase săptămâni, care este agitată, tresare și se sperie în somn. În seara zilei de Paște, soțul meu a venit la locuința noastră din Pitești, unde stăm cu chirie. Era extrem de agitat, a început să lovească ușa de la apartament cu pumnii și picioarele și mă înjura continuu. Țipa, urla în fața ușii. Iar când am deschis și i-am zis să tacă, să nu sperie copilul, Cristi a făcut scandal și mai mare.”, mărturisea încă soția lui Cristi Tănase în dosar, potrivit Acces Direct, citată de Spynews în urmă cu puțin timp.

