Cristiano Ronaldo a lovit cu mingea o femeie la meciul cu Young Boys. Fotbalistul a dat dovadă de empatie și a reacționat rapid

Cristiano Ronaldo a revenit în septembrie 2021 la Manchester United, echipă pentru care a mai jucat în perioada 2003-2009. Fotbalistul a transmis un mesaj cu această ocazie.

"Am revenit aici din două motive. Primul este că iubesc acest club. Al doilea este că iubesc, mai presus de toate, mentalitatea de învingător a acestui club. Nu am revenit să fiu o majoretă", a spus fotbalistul, conform The Sun, a relatat news.ro.

Cristiano Ronaldo a lovit cu mingea o femeie în meciul cu Young Boys. Fotbalistul a dat dovadă de empatie și a reacționat rapid

Recent, Manchester United a fost învinsă de Young Boys, scor 2-1, după ce a condus cu 1-0, singurul gol fiind dat de Cristiano Ronaldo. Înainte de începerea partidei, însă, când își făcea încălzirea, starul din Portugalia a lovit cu mingea o femeie, un steward, care se afla la marginea suprafeței de joc și pe care a doborât-o la pământ.

Citește și: Georgina Rodriguez, decolteul abisal care nu a putut trece neobservat. Cum arată iubita lui Cristiano Ronaldo

Sportivul de 36 de ani, apreciat de milioane de oameni din toată lumea, a dat dovadă de empatie și a reacționat imediat, a sărit peste panouri, s-a dus să vadă care este starea femeii și și-a cerut și scuze, se arată în acest articol. Femeia a primit ajutorul colegilor ei și îngrijiri medicale.

Mai mult decât atât, a scris presa străină, Ronaldo i-a făcut ziua mai frumoasă femeii pe care a lovit-o dăruindu-i acesteia tricoul lui. La finalul meciului pierdut de echipa lui, Ronaldo a postat pe Instagram o fotografie cu această descriere: "Nu a fost rezultatul la care ne așteptam, dar e timpul să ne revenim și să ne concentrăm pe ceea ce urmează mai departe".

Cât de mare a crescut și cum arată acum fiul lui Cristiano Ronaldo. Selfie-ul adorabil care a atras atenția fanilor

Recent, Cristiano Ronaldo a topit inimile celor peste 326 milioane de urmăritori ai lui de pe Instagram cu un selfie în care apare și fiul lui, Cristiano Jr. Sunt amândoi la bustul gol și bronzați, ca după o zi la piscină. Micuțul în vârstă de 11 ani pare că e copia fidelă a tatălui.

La descrierea fotografiei, Ronaldo a pus un citat motivațional care i-ar putea inspira pe toți: "Nu lăsa niciodată ceea ce nu poți face să stea în calea lucrurilor pe care le poți face".