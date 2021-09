Georgina Rodriguez, decolteul abisal care nu a putut trece neobservat. Cum arată iubita lui Cristiano Ronaldo

Iubita lui Cristiano Ronaldo, Georgina, în vârstă de 27 ani, și-a surprins fanii într-o ținută provocatoare. Ea a purtat un compleu din denim de la brandul Louis Vuitton și un top alb, mulat, extrem de decoltat. Frumoasa brunetă cu un trup de invidiat știe mereu cum să-și scoată în evidență formele.

Apariția de milioane a Georginei Rodriguez

Cu un fizic sculptat, tânăra de 27 ani este mama unei fetițe, Alana, care s-a născut din relația ei cu celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo.

Piesa de rezistență a ținutei sale a fost poșeta Hermes extrem de scupă și colierul cu diamante a atras atenția privitorilor. Georgina a ajuns la Veneția la timp pentru Festivalul de Film care va continua până pe 11 septembrie.

De curând, Cristiano Ronaldo, în vârstă de 36 ani, a semnat un contract cu Manchester United pentru 19,8 milioane de dolari.

Noul succes al lui Cristiano Ronaldo

În 2009, Ronaldo a plecat de la echipa de fotbal United la Real Madrid, iar transferul a intrat în istorie pentru că a valorat 80 milioane de lire. Cât a jucat pentru Real Madrid, fotbalistul a câștigat două titluri LaLiga și 4 coroane Champions League în Spania.

Acum Ronaldo s-a întors la Manchester United, surprinzând o lume întreagă cu decizia sa.

“Manchester United este un club care a avut mereu un loc special în inima mea și mă simt copleșit de toate mesajele pe care le-am primit de când am făcut anunțul”, a declarat Ronaldo.

“Abia aștept să joc pe stadionul Old Trafford și să îmi revăd fanii din nou. Abia aștept să mă întâlnesc cu toată echipa după meciurile internaționale și sper să avem un sezon de success. (…) Nici nu pot să explic ce sentimente mă încearcă acum. E ca un vis devenit realitate, după toate acele dăți în care am jucat împotriva lui Manchester United”, a mai adăugat fotbalistul.

Povestea de dragoste dintre Cristiano Ronaldo și Georgina

Cristiano Ronaldo are o iubită superbă, pe Georgina Rodriguez, și este tatăl a 4 copii. Din relația lui cu Georgina s-a născut frumoasa Alana, o fetiță care are astăzi are 3 ani. Ceilalți trei copii ai lui Ronaldo sunt făcuți cu ajutorul unor mame surogat.

Fotbalistul și focoasa brunetă s-au cunoscut la Madrid și sunt împreună din 2017 și s-au logodit la scurt timp după aceea.

Se pare că fotbalistul Cristiano Ronaldo iubește cu patimă. Dacă înainte adora statutul de burlac, implicându-se în relații pasagere cu cele mai cunoscute modele internaționale, acum este al unei singure femei.

