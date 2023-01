Cristiano Ronaldo, ținta internauților după gafa făcută la prezentarea de la Al-Nassr. Meme-urile au fost pe măsură

Cristiano Ronaldo a fost prezentat la Al-Nassr, un club arab de fotbal, acolo unde saudiții au pregătit un spectacol grandios, potrivit Digisport. Ronaldo a semnat un contract cu Al-Nassr până pe 30 iunie 2025, potrivit eurosport.ro. Alături de oficiali ai clubului, marele fotbalist a mers în sala de conferințe pentru a-și prezenta discursul. Însă, ce a spus a stârnit, mai degrabă, zâmbetul pe buzele celor prezenți.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC