Cristina Ciobănașu, noi detalii despre iubitul ei: „Totul este roz”. Cu ce se ocupă cel care a reușit să îi ajungă la inimă

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman și-au refăcut viața și amândoi par fericiți în noile relații în care sunt. Deși despre cuplul pe care Vlad Gherman îl formează cu Oana Moșneagu s-a tot vorbit, puțini cunosc detalii despre povestea de dragoste pe care o trăiește Cristina alături de partenerul ei. Iată ce declarații a făcut tânăra actriță.

Citește și: Prima reacție a Cristinei Ciobănașu, după ce a aflat că Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt împreună: „Am avut o discuție”

Cine e și cu ce se ocupă iubitul Cristinei Ciobănașu: „Am știut ce chestii trebuie să îndeplinească un partener”

Iubitul Cristinei Ciobănașu nu face parte din lumea showbizului, iar, recent, frumoasa actriță a dat din casă și a povestit cu ce se ocupă tânărul care a reușit să îi ajungă la inimă. De asemenea, ea a povestit și cum s-au cunoscut, dar și ce părere au avut apropiații despre relația lor.

Actrița a mărturisit că iubitul ei este de profesie stomatolog, iar relația lor este una trainică, cei doi înțelegându-se foarte bine. Ea a mai adăugat că celebritatea și trecutul ei nu le-a afectat cunoașterea, iar el și-a asumat toate lucrurile cu care ea a venit la pachet, motiv pentru care „totul este roz pe orizont” acum:

„Da, el este doctor stomatolog. Ne înțelegem foarte bine, totul este roz pe orizont. Eu mă cunosc foarte bine și în momentul în care l-am cunoscut pe Alex și am început o relație am știut cam ce chestii trebuie să îndeplinească un partener. Eu vin cu un bagaj destul de mare, vin cu două familii la pachet și pentru un partener care te ia în formula aceasta este greu să înțeleagă niște lucruri. Eu l-am văzut pe Alex că a înțeles din start în ce se bagă și nu a fost nevoie să discutăm prea mult. Știa că sunt actriță, știa că sunt la televizor, știa că am avut o relație lungă și foarte cunoscută. Cumva, și-a asumat toate lucrurile acestea când a intrat în relația cu mine.”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru Ego.ro, citată de Viva.ro.

Citește și: Cristina Ciobănașu, într-un costum de baie de senzație. Cât de bine arată actrița și ce i-au spus fanii când au văzut-o

Ce spune Cristina Ciobănașu despre reacția pe care au avut-o prietenii iubitului ei când au aflat că este celebră

Cristina Ciobănașu a fost întrebată despre reacția pe care au avut-o prietenii lor la aflarea veștii că formează un cuplu. Actrița a adăugat că i-a fost alături lui Alex într-un moment în care acesta avea mare nevoie, motiv pentru care prietenii lui au reușit să o cunoască așa cum este și să observe că ține într-un mod real la el:

„Unii mă cunoșteau, unii nu mă cunoșteau. Pentru ei a fost foarte important că eu am fost alături de Alex în niște momente foarte dificile pentru el. Pentru ei asta a contat, de fapt. În momentul în care m-au cunoscut și au văzut cam ce fel de om sunt, lăsând celebritatea și faptul că sunt actriță și destul de cunoscută, au observat că țin într-un mod real la Alex și îndeplinesc, cumva, niște criterii demne de prietenul lor. Probabil că în momentul respectiv s-au convins că sunt ce trebuie și nu este nevoie să își facă griji. La fel au fost prietenele mele când l-au cunoscut pe el. Și-au luat toate măsurile pentru a se asigura că este ce trebuie pentru mine.”, a mai adăugat Cristina Ciobănașu pentru aceeași publicație, citată de sursa menționată mai sus.

Secrete și șantaj, într-un nou episod captivant din serialul de epocă, Hotel Portofino ▶ Disponibil acum în AntenaPLAY