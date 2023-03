Cine a pus punct în relația dintre Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu: „Deși m-a durut sufletul, evident...”

Vlad Gherman a povestit la trei ani de la despărțirea de Cristina Ciobănașu cine a ales să puncă punct relație, dar și care au fost motivele care au dus la final. Actorul recunoaște că a suferit mult în urma despărțirii, dar spune că acum își dă seama că a fost o perioadă benefică pentru el.

„Practic, cum iubesc acum, iubesc și datorită ei pentru că împreună am dobândit acest stil de a iubi. Am fost doi copii care au crescut și au învățat să iubească”, a povestit Vlad Gherman în podcastul „Vin de-o poveste”.

Vlad Gherman a povestit despre provocările pe care le-a avut în relația de iubire cu Cristina Ciobănașu. Actorul a mărturisit că rămas uimit de reacția fanilor din mediul online în momentul în care cei doi au anunțat că nu mai formează un cuplu. Pentru că ei erau foarte prezenți în mediul online și arătau întotdeauna cele mai frumoase momente, fanii aveau impresia că relația lor merge ca pe roate, însă adevărul era cu totul altul.

„Dacă aș sta să fac un story când m-am certat cu Cris... Nici nu știu cum am fi putut să manageriem altfel situația, dacă stau să mă gândesc acum. Cred că și noi avem momente când vedem poze în cuplu și zici din exterior <mama, ce frumos e, așa aș vrea să fie și relația mea>, fără să te gândești dacă omul ăla e fericit sau nu. Atunci au venit oameni și ne-au tras la răspundere: cum, că voi nu v-ați certat niciodată, era totul bine. Aoleu, ne-ai văzut tu în ăstia 10 ani? Noi am încercat să le arătăm doar părțile frumoase că așa fac marea majoritate.

Pe parcursul acestor ani, foarte puține au fost momentele în care eu mă gândeam că relația mea cu Cris ar putea ajunge acolo (n. red. la final). Ne-a afectat și pandemia. Niciodată nu a fost vorba de o a treia persoană nici din partea ei, nici din partea mea. Frica mea și cred că fără să vreau i-am și arătat asta Cristinei, era că ea o să plece, că nu o să rămână doar la mine. În pandemie ne-am dat seama că noi nu prea ne găseam subiecte de discuție. Nu interacționam foarte mult. Mă gândeam că e o perioadă. Pentru Cris a avut un alt impact”, a povestit Vlad Gherman.

Vlad Gherman a povestit pentru prima dată cum a primit decizia despărțirii.

„A fost o chestie pe care, într-adevăr, a simțit-o ea (n.r Cristina Ciobănașu) și oarecum a propus-o (n.r. despărțirea). Deși m-a durut sufletul, evident, am putut să o înțeleg într-o oarecare măsură și, cu toată durerea din suflet, să accept. Na, ce era să fac? Nu poți să tragi de o relație în care nu mai ești dorit. Sincer, o perioadă foarte scurtă, de câteva zile, am crezut că este o chestie de moment și poate o să-și dea seama că nu e o variantă bună și că o să se răzgândească. Oricum nu conștientizam, pentru mine a fost un șoc. Am început să râd isteric, asta a fost reacția mea, pentru că nu credeam că se întâmplă ceea ce auzeam că o să se întâmple. Eu filmam pentru filmul Adela atunci și mi-a fost foarte greu, nimeni nu știa, nici măcar dna Ruxandra că e ceva în neregulă. Noi hotărâsem să nu-i spunem încă Ruxandrei și să avem o discuție cu ea, când avem timp, amândoi având filmări. Atunci au fost cele mai grele zile din viața mea”, a mărturisit Vlad Gherman, în podcastul lui Radu Țibulcă, „Vin de-o poveste”.

Perioada de după despărțire a fost una grea pentru actor, mai ales după ce a fost nevoit să se mute din casa în care stătea cu fosta lui iubită. Însă după ce a văzut cum au evoluat lucrurile între ei, și-a dat seama că a fost cea mai bună decizie din viața lui.

„Ce mi-a plăcut la Cris și ce pot să apreciez, eu chiar cred că tot răul a fost spre bine, cel puțin în cazul meu, nu pot să vorbesc despre ea, este că despărțirea a fost un pas înainte și a contat mult în evoluția mea. Astăzi sunt o versiune pe care mi-o doream să fiu demult. Sunt un om mult mai responsabil, mult mai matur și probabil că fără despărțirea asta, știi, a fost răul necesar pentru binele pe care îl trăiesc acum.

Îți zic sincer, oricât de ciudat sună, este o persoană pe care am iubit-o enorm, îi mulțumesc că s-a ținut tare și nu s-a lăsat convinsă să mai încercăm. Deși, în momentul ăla mi se părea sinistru și credeam că are inimă de gheață, dar nu a fost așa. Dar și ea suferea, nu îi era ușor, plângeam amândoi. A fost o perioadă cumplită. Și perioadă când am plecat, mi-am luat bagajele și m-am dus la sor-mea, m-a condus și m-a luat în brațe, apoi ne-am sărutat așa, gen pentru ultima oară. Nici nu vream să-mi aduc aminte, nici nu am mâncat, cred că am slăbit zece kilograme într-o săptămână atunci. Venea sor-mea și se ruga de mine să mânânc supă cremă de linte, doar ca să nu mor. Dar, acum sunt în cea mai bună perioadă din viața mea!”, a mai dezvăluit Vlad Gherman.

