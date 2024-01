Cristina Ciobănașu nu va fi prezentă la nunta lui Vlad Gherman cu Oana Moșneagu. Ce au discutat actrița și fostul ei partener

Vlad Gherman a dat cărțile pe față! Actorul a mărturisit că fosta lui iubită, Cristina Ciobănașu, nu o să fie prezentă la nunta lui cu Oana Moșneagu. Cei doi au discutat chiar înainte de marele eveniment.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc de cel mai important pas din relația lor. Aceștia au stabilit data nunții. După o relație de mai bine de doi ani, actorii au luat decizia de a merge împreună către altar.

Marele eveniment urmează să aibă loc în luna iunie a acestui an, iar printre invitați se numără familia și cei mai apropiați prieteni ai cuplului. De când au dat vestea, Vlad Gherman a primit foarte des întrebarea dacă fosta lui iubită, Cristina Ciobănașu, o să fie prezentă la nuntă.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artistul și Cristina Ciobănașu au trăit o frumoasă poveste de dragoste mulți ani, fapt pentru care fanii au fost curioși să afle dacă tânăra o să-i fie alături fostului partener în cea mai importantă zi din viața lui.

În cele din urmă, viitorul soț al Oanei Moșneagu s-a decis să lămurească lucrurile în ceea ce privește acest subiect controversat. Acesta a anunțat că actrița nu a fost invitată la eveniment dintr-un motiv întemeiat.

De ce nu va participa Cristina Ciobănașu la nunta fostului iubit, Vlad Gherman, cu Oana Moșneagu

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au ales o locație superbă pentru a face nunta. De asemenea, aceștia au pus la punct toate detaliile despre oamenii care vor participa la frumoasa ceremonie, dar și la petrecerea de după.

Se pare că cei doi vor avea aproximativ 200 de invitați la importantul eveniment. De altfel, Cristina Ciobănașu o să fie absentă. Artistul a explicat motivul pentru care fosta lui iubită nu o să participe la nunta lui cu Oana Moșneagu.

„Am discutat cu Cris, i-am spus că mie, personal, mi s-ar părea ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că oricum cel mai probabil nu ar fi venit. Am convenit amândoi, a fost o discuție liberă pe care am purtat-o super matur. A zis că oricum nu ar veni. Nu trebuie acum să speculați că suferă și nu vrea să vadă momentul. Nu. Mi s-ar părea ciudat, e o chestie de respect față de relația în care am fost aproape 10 ani”, a mărturisit Vlad Gherman, conform unica.ro.

„E o situație ciudată, nici eu nu aș vrea să fiu la nunta ei, probabil. (…) Nu are legătură cu suferința trecutului. Ar deveni momentul despre mine și despre Oana: «Aolo, dar e și Cristina aici. Ce se întâmplă?». Poate că poate mai prinde și buchetul dup-aia. (râde)”, a mai adăugat el.

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu și-au refăcut viețile după despărțire. În timp ce actorul se iubește cu frumoasa Oana Moșneagu, fosta lui parteneră are o superbă poveste de dragoste alături de un medic stomatolog. Un lucru este cert, amândoi și-au găsit fericirea în brațele celor care le sunt suflete pereche.