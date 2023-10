Cristina Ciobănașu, dezvăluiri inedite despre momentul când va îmbrăca rochia de mireasă. Ce discuție a purtat cu iubitul ei

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format, timp de nouă ani, un cuplu extrem de apreciat de către fani. Însă, povestea lor de iubire s-a încheiat, iar, acum, actrița pare extrem de pregătită pentru pasul cel mare în noua sa relație.

Cristina Ciobănașu a vorbit într-un interviu exclusiv pentru o publicație online de știri despre relația cu Alexandru Mureșan, dar și despre planurile lor de viitor.

Actrița a dat de înțeles că legătura dintre ei este una extrem de puternică, având gânduri serioase pe mai departe. Iată ce dezvăluiri a făcut ea!

Cristina Ciobănașu spune că iubitul ei este foarte romantic

Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan au preferat ca în acești doi ani să păstreze discreția și să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor, mai ales că băiatul nu este obișnuit cu lumina reflectoarelor.

Însă, recent, într-un interviu exclusiv pentru sursa menționată, Cristina Ciobănașu a oferit câteva detalii inedite despre iubitul ei, dezvăluind cât de romantic și atent este:

„Îmi place să port bijuterii. Depinde și de ținuta pe care o port. Îmi plac inelele și am și primit niște bijuterii frumoase de la Alex. Prima bijuterie pe care am primit-o a fost un lanț cu pandantiv tip diamant de la Tiffany’s , nu mă așteptam, mă uitam la pungă și l-am întrebat dacă este sănătos la cap, ce a fost în capul lui… Nu mi-a venit să cred! A fost o mare nebunie, pentru că a făcut un gest impresionant. A rugat o prietenă care a călătorit la New York în acel an, a sunat-o pe Face Time și a rugat-o să meargă la Tiffany’s, ca să aleagă el… Când mi-a povestit, nu mi-a venit să cred, pentru că am avut o reacție…Eu mă uitam la pungă și speram să glumească! Când sunt cadouri exagerate și dai foarte mulți bani pentru mine, mi se pare că nu ești sănătos la cap… În loc să investești banii ăia în altceva, să mergem într-o vacanță. Apreciez, mă bucur din tot sufletul, dar sunt totuși niște bani, pune-i deoparte. Important este că e foarte romantic și mi-a făcut niște suprize de-a lungul timpul și nu mă așteptam!”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru playtech.ro.

Ce a dezvăluit Cristina Ciobănașu despre cererea în căsătorie din partea iubitului ei: „Este în plan!”

Cristina Ciobănașu a precizat că a primit până acum două inele de la iubitul său, însă niciunul nu a fost de logodnă. Cu toate acestea, ea a dat de înțeles că o cerere în căsătorie ar putea veni în orice moment:

„Am primit două inele, dar niciunul de logodnă, așa că aștept! El așa mă amenință. A zis că dacă aș bănui, nu ar mai avea farmec…Oricum, este în plan! A zis: <<De nevastă oricum te iau!>>, rămâne de văzut când voi purta rochia de mireasă!”, a mai spus actrița pentru sursa citată mai sus.

