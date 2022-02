Cristina Ciobănașu, surpriză de proporții de Ziua Îndrăgostiților. Ce a primit de la iubitul ei și ce fotografie a postat actrița

Cristina Ciobănașu a postat prima fotografie oficială pe Instagram cu iubitul ei, Alex, chiar dacă până acum a mai pus poze și filmări cu el pe Insta Story. De această dată, frumoasa actriță din serialul Adela s-a lăudat cu ceea ce a primit de la partenerul ei.

Cristina a făcut un selfie alături de Alex, ținând în mână buchetul de flori pe care l-a primit de la el. La descrierea pozei, Cristina a spus că se bucură de faptul că iubitul ei a prins aluzia pe care o făcuse cu câteva zile în urmă și a așteptat-o cu un frumos buchet de flori.

Cum a petrecut Cristina Ciobănașu de Ziua Îndrăgostiților

La descrierea fotografiei, Cristina a adăugat:

“Se pare că a recepționat mesajul pe care i l-am transmis joia trecută la Observator. 😂 Sper că v-ați făcut o mică bucurie și voi, fie că sunteți într-o relație sau nu. Noi, spre exemplu, ne-am luat niște McDonalds și ne-am uitat acasă la un film. Mă rog, am încercat să ne uităm, căci după 20 de minute am picat lată. Foarte romantic, știu🤦🏻‍♀️😂 Oricum, a fost o seară foarte drăgută, poate vă povestesc mai multe la un moment dat. 😬



PS: Am vrut să vă arăt poza de aseară, dar am fost puțin ocupați🙈#myvalentine❤️”

Noua poză postată de actriță a adunat peste 29.000 de aprecieri în doar 4 ore, iar fanii s-au bucurat să îi vadă pe cei doi îndrăgostiți împreună. De asemenea, au existat și comentarii răutăcioase în care Alex era comparat cu Vlad Gherman, fostul iubit al Cristinei Ciobănașu.

“Celor care tot scriu despre Vlad : TRECETI PESTE 😂 Ea probabil a trecut de mult. Serios, chiar se exagerează pe tema asta. A fost, a trecut. 👏”

“Să fiți fericiți”

“🥰 happy Valentine's days 🌹🌹”

“Sunteți superbii! Nu bagati hate ul in seama! 💘💘💘”

“Cei mai frumoși!❤️❤️❤️”

“Sa fiti fericiti! Desi, sigur sunteti deja 🤗

Acum inteleg de ce unii oameni prefera sa isi tina viata privata departe de ochii lumii. ”

“Iubiți-vă mult ❤️ doar voi doi și atâta oricum gura lumii no sa se oprească niciodată 😊”

Cristina Ciobănașu trăiește o frumoasă poveste de dragoste

Cristina Ciobănașu este una dintre cele mai apreciate vedete. Aceasta are o carieră de succes în actorie, dar cu toate acestea are și o activitate intensă pe rețelele sociale. Din acest motiv, pe fanii au început să fie din ce în ce mai curioși despre viața ei personală.

Ea și Alexandru Mureșan formează un cuplu încă de anul trecut, ea fiind cea care a trecut prima mai repede peste despărțirea de Vlad Gherman. Frumoasa actriță iubește din nou și este extrem de încântată de noua ei relație, deși e destul de discretă atunci când vine vorba de viața ei amoroasă.

De cele mai multe ori, actrița preferă să își păstreze viața privată departe de ochii presei și postează foarte rar poze cu Alexandru pe Insta Stories.

