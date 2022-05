Cristina Cioran, primele imagini de la botezul fiicei sale. Cât de emoționant a fost evenimentul pentru actriță

Cristina Cioran și-a botezat fiica duminică, 29 mai 2022. Actrița a vorbit în nenumărate rânduri despre acest eveniment, iar acum a venit momentul mult așteptat.

Vedeta nu a ezitat să împărtășească cu prietenii virtuali câteva imagini cu rochiile pe care le-a purtat la botezul fiicei sale. Astăzi, 30 mai 2022, Cristina Cioran s-a decis să publice și alte poze emoționante de la creștinarea Emei.

Cum au fost surprinse Cristina Cioran și fiica ei în biserică

Cristina Cioran este o mamă fericită și împlinită. Deși a trecut prin situații dificile la nașterea fiicei sale, acum actrița se bucură de cele mai frumoase momente petrecute alături de copilul și partenerul său.

Duminică a fost o zi de petrecere pentru familia și prietenii Cristinei Cioran. Aceasta a decis să își boteze fetița de 10 luni și 10 zile, iar evenimentul a fost unul discret, la care au patricipat apropiații actriței și ai iubitului său.

Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale și preferă să își țină la curent prietenii virtuali, actrița a publicat primele imagini cu Ema de la botez. Aceasta și partenerul său au fost surprinși în timp ce își țineau micuța în brațe.

„La 10 luni și 10 zile,10 kg jumate s-a întâmplat și botezul Emei! Stiu, o să ziceți că e un copil greu! Este! Și ce bine că este 🤣🤣🤣🤣🤣 o să mă întrebați de ce așa târziu? Am vrut să fie cald, am vrut petrecere să ne distrăm și a fost foarte bine! Am avut o slujbă grozavă de botez ținută de dragul nostru, Preotul Vasile Ioana, am învățat și înțeles multe! Am fost foarte emoționată și mulțumesc tuturor care au fost alături de noi în această zi atât de importantă pentru noi! La party ne-am dezlănțuit!!!! A pus @alexandrescu_ o muzică…. Incredibil de bine a fost!!!!! Mai vreau…”, a scris Cristina Cioran, vizibil entuziasmată de cum a decurs petrecerea de botez a fiicei sale.

Urările și felicitările au fost nelipsite de la fotografia care a strâns mai bine de 400 de like-uri.

„Sunteți minunați! ❤️”, „Wow! Să vă trăiască minunea de fetiță !❤️” sau „Felicitări, să vă trăiască Ema Cioran ❤️”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Botezul Emei a fost unul extrem de emoționant pentru Cristina Cioran, iar drept dovadă stă o imagine în care actrița își sărută pe cap micuța. Fotografia a înduioșat inimile internauților și a dovedit faptul că există o relație extrem de specială între micuță și mama ei.

Din postările vedetei se poate observa că Ema a fost foarte liniștită la botezul său. Aceasta a stat cuminte în brațele mamei sale, iar actrița nu și-a mai putut lua ochii de la minunea sa.

