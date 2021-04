Cristina Ich a abordat moda „blugilor tanga”. Cum arată de la spate ținuta vedetei

Cristina Micu, cunoscută pe numele de Cristina Ich, este una dntre cele mai frumoase femei de la noi din țară. Superba brunetă face furori cu ipostazele sale incendiare din mediul online și cu piesele vestimentare pe care alege să le poarte.

Vedeta este o persoană foarte cunoscută pe internet și interacționează zilnic cu prietenii săi virtuali. Aceasta oferă sfaturi în materie de frumusețe și modă, iar recent a întors toate privirile cu o pereche de blugi memorabili.

Cum arată de la spate ținuta Cristinei Ich

De curând, bruneta a publicat pe contul oficial de Instagram o serie de imagini care au generat o mulțime de reacții din partea celor 830 mii de urmăritori. Cristina Ich le-a prezentat prietenilor săi o nouă tendință în materie de modă, mai exact "blugii tanga", care i se potrivesc de minune și îi scot în evidență atuurile fizice.

Citește și: Cristina Ich, imagine superbă din copilărie. Cum arăta iubita lui Alex Pițurcă când avea doar câțiva ani

Vedeta s-a lăsat fotografiată și de la spate pentru a arăta modelul internauților, iar mesajele au fost unele pe măsura așteptărilor. Ținuta i-a pus într-o lumină bună talia de invidiat, picioarele subțiri și frumoasele trăsături ale feței.

Cristina Ich a apelat și la un body negru care i-a lăsat la vedere șoldurile provocatoare și s-a potrivit de minune cu noii săi blugi. Machiajul discret și coafura spectaculoasă nu au lipsit din peisaj și au completat perfect outfit-ul.

Cele două imagini au strâns mai bine de 42 mii de aprecieri și o mulțime de mesaje din partea celor care o apreciază. Prietenii virtuali au ținut neapărat să îi mărturisească că este o femeie superbă, iar ținuta sa este senzațională.

Citește și: Christina Ich a făcut o serie de stories cu mama ei. Ce părere are ea despre relații și depresie

"Ce bine îți vin blugii 😍😍 dar și topul e foarte mișto🔥🔥, iar de tine nu mai zic nimic 🥰" sau "Sunt foarte frumoși 😍 ești superbă, draga mea! ❤️❤️❤️", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să îi transmită complimente și laude pentru modul în care arată.

Cristina Ich, cel mai bun influencer din România în 2020

Fostul model internațional Cristina Ich a fost votată ca cel mai bun influencer român din 2020. Diva în vârstă de 34 de ani a primit premiul „Romanian Social Media Star of 2020”.

„Dacă îmi spunea cineva acum câțiva ani, că urmează să câștig la un moment dat un premiu internațional și să fiu alegerea publicului, nu aș fi crezut niciodată. Deși, prin conținutul meu din online, îmi doresc să educ femeile, să le ambiționez și să le ofer încredere de sine, am înțeles că și eu trebuie să lucrez la aceste aspecte, pentru că n-am avut destulă încredere să-mi imaginez că pot fi atât de apreciată și iubită. Am simțit toată susținerea și dragostea publicului, iar cuvintele ar fi prea sărace pentru a mulțumi îndeajuns. Odată cu acest premiu, am realizat că munca mea din online merită tot efortul, iar pe viitor, promit să vin cu proiecte tot mai mari pentru publicul meu”, a declarat Cristina Ich.

Cristina Ich a obținut cel mai mare număr de voturi pentru cel mai bun influncer din România, în timp ce Alina Ceușean a fost pe locul al doilea, iar Bianca Adam, pe locul al treilea.