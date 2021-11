Cristina Ștefan, soția actorului Denis Ștefan din „Inimă de Țigan”, imagine adorabilă cu fiica sa. Cum arată chipul lui Dominique

Cristina Ștefan, soția actorului Denis Ștefan, devenit celebru în serialul „Inimiă de Țigan”, a publicat pe contul său de Instagram o imagine în care apare alături de fiicele sale, Delia și Dominique. Dansatoarea a făcut această postare cu ocazia aniversării de 8 ani a fiicei sale mai mari.

Cum arată cele două fiice ale Cristinei Ștefan și ale actorului Denis Ștefan

Cristina Ștefan a transmis un mesaj emoționant, aminntind că a devenit pentur prima dată mamă la vârsta de 22 de ani. A doua oară mamă a devenit la 30 de ani. Între cele două fiice ale sale este o diferență de vârstă de 8 ani și două luni.

„La 22 de ani aduceam pe lume primul copil,pe Delia. Fetița cu personalitate puternică, încăpățânată și ambițoasă. În acelasi timp suava și delicata, cu ochii mari si negri ca abanosul.

Dumnezeu mi-a aratat prin ea ce e iubirea adevarata, cât de mult te poate schimba (în bine)un copil, ce înseamnă să construiești o familie.

Practic, am crescut împreună, am trecut prin toate stările posibile și imposibile în toți anii ăștia. Am reușit să îi fiu alături zi de zi din viața mea, 24h din 24. Și pentru asta îi mulțumesc!”, a scris Cristina Ștefan pe ontul său de Instagram.

De curând, Cristina și Denis Ștefan și-au botezat fiica, pe Dominique Maria și tocmai de aceea, dansatoarea a decis să publice pe rețelele sociale imagini cu chipul micuței sale. „Faceti cunostinta cu Dominique!”, a scris Cristina Ștefan în dreptul imaginii în care fanii au putut observa cât de adorabilă este

Familai Ștefan este una împlinită, iar acet lucru este lesne de observat în zâmbetele lor.

Cristina Ștefan a devenit mamă pentru a doua oară în luna septembrie a anului 2021.

Cristina și Denis Ștefan au dat vestea că vor deveni pentru a doua oară părinți pe rețelele sociale, spre încântarea fanilor. Frumoasa brunetă a postat pe Instagram o fotografie înduioșătoare de familie pentru anunțul celei de-a doua sarcini. Soția actorului Denis Ștefan le-a spus fanilor că nu este preocupată de kilograme, ci de un echilibru între alimentație și mișcare, pentru sănătatea ei și a bebelușului din burtică.