Cristina Vasiu, alături de iubit în cel mai recent videoclip. A purtat o rochie-corset care i-a îmbrăcat perfect formele

Cristina Vasiu a realizat întreg scenariu al clipului și l-a inclus pe iubitul său, Alin Gabriel Stancu, cu care pare să aibă o relație deosebită.

Artista a schimbat, de-a lungul celor aproape 4 minute, mai multe ținute care i-au îmbrăcat perfect formele apetisante. Începutul videoclipului o arată într-o sală plină cu oglinzi, în timp ce poartă o rochie argintie, completată de o pereche de pantofi cu toc amețitor de înalți.

Următorul outfit este alcătuit dintr-o rochie neagră, cu strasuri dreptunghiulare. De departe, piesa de rezistență o reprezintă rochia-roset. Bufantă în zona șoldurilor, mulată pe talie și cu un decolteu adânc, articolul vestimentar pare făcut pentru atuurile fizice ale Cristinei.

Cum arată iubitul Cristinei Vasiu, Alin Gabriel Stancu

Cristina Vasiu și-a dorit să transmită trăiri sufletești profunde și intense prin piesa ”Bună, ce faci”, într-un mod cât mai simplu. În videoclip, apare alături de partenerul său de viață, iar chimia dintre ei este vizibilă și dincolo de micile ecrane.

Alin apare în toate cadrele filmate pe străzile din București, acolo unde, el și artista împărtășesc bucuria unui cuplu. În imaginile realizate pe Calea Victoria, Cristina Vasiu poartă o ținută casual, compusă dintr-o rochie tricou și o jachetă lungă din piele. De cealaltă parte, iubitul ei a îmbrăcat pantaloni negri și o geacă biker, care i-a pus în valoare albastrul ochilor.

Ce spune Cristina Vasiu despre piesa ”Bună, ce faci?”

„“Bună, ce faci?” este piesa mea de suflet, produsă în studiourile Famous Production, de unul dintre cei mai tari producători muzicali de la noi din țară, Sandor Sandor Biro Biro. Este o piesă foarte frumoasă, în care am încercat să vă arăt felul meu de a fi, de a simți, transparent, fără bariere și prea multe artificii. Am mizat pe o simplitate sinceră, dar sofisticată în același timp, asta pentru că am ajuns la o maturitate emoțională, în care pot să spun lucrurilor pe nume indiferent de circumstanțe.

Am lucrat cu o echipă foarte tare pe partea de video, o gașcă fresh, în spatele căreia se află o prietenie de peste 10 ani. Am filmat într-o singură zi, iar totul a mers ca pe roate. S-a muncit cu drag și spor de la 5 dimineața până la 21 seara, când am tras ultimele cadre urbane! Sper că “Bună, ce faci?” să ajungă la urechile voastre, să simțiți bucuria mea și să vă regăsiți în povestea mea de iubire!”, a spus Cristina Vasiu despre piesa nou lansată.