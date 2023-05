Cu cât se vând în online adidașii lui 6ix9ine. Artistul american, în boxeri pe scenă după ce și-a aruncat hainele la concert

Încă nu am intrat oficial în perioada verii, însă atmosfera deja întâmpină zilele specifice, iar festivalurile au început în forță. La mare are loc festivalul Beach Please, mai exact la Costinești, unde au urcat pe scenă artiști de talie internațională, alături de cei mai cunoscuți cântăreți ai noștri.

Printre artiștii străini care au făcut să duduie scena și au electrizat mulțimea de tineri, se numără și 6ix9ine, cunoscut și ca Tekashi 69, Tekashi 6ix9ine, un rapper american extrem de iubit de către publicul tânăr de la noi din țară. Rapperul american a cântat de-a lungul timpului cu nume influente din lumea internațională a muzicii, cum ar fi Nicki Minaj, Angel Dior, Grupo Firme și nu numai.

Cu cât au ajuns să vândă tinerii români adidașii artistului american 6ix9ine | Video

Acesta a urcat pe scenă festivalului de la mare în urmă cu o zi, iar în mediul online au început să circule zeci de filmulețe cu artistul și cu momentele pe care le-a făcut pentru a bucura publicului. Pe lângă aruncările în mulțime și întâlnirile private cu fanii, acesta nu s-a arătat deloc pudic, a rămas doar în boxeri aruncând rând pe rând articolele de vestimentație.

6ix9ine s-a dezbrăcat și a aruncat în mulțime adidașii și hainele, iar cei mai norocoși care s-au aflat pe rază, au reușit să plece acasă cu părți din ținuta artistului. Imediat a urmat un val de postări pe site-urile de vânzare-cumpărare cu adidașii, dar și sticla de apă a artistului, în schimbul unor sume exorbitante.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ținuta sa de scenă nu a fost deloc scumpă, spune el intervievat de reporterii români. Hainele pe care le-a îmbrăcat erau cumpărate din aeroport, însă ceea ce înseamnă scump pentru un artist cu milioane de dolari în conturi, nu este echivalent cu sumele la care se raportează românii.

Astfel, pe OLX, adidașii artistului au ajuns să fie vânduți cu 2.000 de euro. Unii au ajuns să se întreacă în glume, astfel, un tânăr spune că își scoate la vânzare degetul atins de 6ix9ine cu 1.000 de euro, în vreme ce sticla din care a băut apă este 100 euro. Însă, nu este sigur dacă într-adevăr obiectele scoase la vânzare aparțin artistului sau este doar un alt mod de înșelătorie pentru a câștiga bani, cert este că 6ix9ine și-a aruncat hainele în public.

Citește și: Întâmplarea inedită a unui tik-toker american. Nu i-a venit să creadă ce i s-a întâmplat într-un restaurant din România

Bia Khalifa l-a sedus pe 6ix9ine. Sărut pasional în spatele scenei cu artistul internațional. Imaginile a fost publicate de rapperul american

Rapperul american s-a bucurat de compania domnișoarelor, iar una dintre cele care au ajuns în spatele scenei, în backstage, unde artistul se odihnea, a fost Bia Khalifa. Tânăra l-a sedus pe 6ix9ine furându-i un sărut pasional și nu oricum, în timp ce picura miere de albine dintr-un pliculeț.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Totul a fost filmat, iar imaginile au fost făcute publice chiar de artistul american pe contul lui de 22,1 milioane de urmăritori pe Instagram.

Citește și: Noi informații despre starea de sănătate a lui Jamie Foxx ies la iveală: „E norocos că e în viață”. Ce s-a întâmplat, de fapt

Un nou episod de terapie prin comedie e acum disponibil în AntenaPLAY!