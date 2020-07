Cu ce afecțiune se lupta prietena Roxanei Vancea! Motivul pentru care și-ar fi pus capăt zilelor!

”Stiu ce era in sufletul tau pana in ultima clipa, un motiv in plus pentru lacrimile mele care curg necontenit. Iti multumesc pentru ca mi-ai incredintat sufletul spre vindecare acum 4-5 ani, si odata cu asta toate intimitatile tale! Si cat am lucrat impreuna ca sa fie bine, si cat ai luptat cu tine pupa-ti-as sufletul frumos, Doamne cat ai luptat! EU STIU !!!!”, a scris prietenul brunetei.

Motivul pentru care tânăra s-a sinucis

Dezamăgit că nu a putut să o salveze, cel mai bun prieten al Elenei a ținut să precizeze că-și va dedica toată viața acestei ”bolii a secolului”, și anume depresiei.

