Cu ce boală se confruntă nea Marin. Ce diagnostic i-au pus medicii

Nea Marin, în vârstă de 63 ani, este un dansator și antrenor foarte energic, care i-a obișnuit pe toți cu prezența sa de spirit vivace. În ciuda proiectelor numeroase la care lucrează, nea Marin se confruntă cu o boală de care foarte puțini știu.

Nea Marin este un om extrem de talentat, cu o pasiune extraordinară pentru dansul popular.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă nea Marin

Se pare că antrenorul a mărturisit chiar în timp ce filma pentru show-ul Poftiți pe la noi că este bolnav și că urmează să meargă la medic pentru mai multe investigații.

Dansatorul a apelat la ajutorul specialiștilor pentru a-și face niște analize la plămâni.

,,Mai bolnav sunt eu. Mâine mă duc să-mi fac analize la plâmâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge", a povestit nea Marin, potrivit spynews.ro.

Citește și: Dana și Larisa, fetele lui Nea Mărin, ajung la cules de porumb: Am sentimentul că mă întorc în timp, alături de bunici, la țară!

Gazda show-ului Poftiți pe la noi a mărturisit că are probleme în zona laringelui și a faringelui și nu a mai avut voie să vorbească o întreagă săptămână.

Se pare că problema lui la plămâni nu e singura afecțiune pe care o are. Din cauza unui accident recent la mână, nea Marin a spus că se află acum în recuperare și medicul i-a recomandat să facă zilnic exerciții cu mici greutăți pentru a se recupera. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu râdeau adesea pe seama lui din cauza problemelor sale de

De asemenea, antrenorul a mai povestit că are și niște probleme la ficat. Aparent ficatul lui nu elimină grăsămile așa cum ar trebui.

,,N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoanem am fost să îmi fac niște analize acum 20 de ani", a explicat nea Marin.

Pentru a evita să aibă probleme mai grave cu ficatul, nea Marin ține un regim special, având parte doar de mese sănătoase, scăzute în grăsimi. El a spus că nu a mai consumat carne de porc de 18 ani.

Cine e Maria Barbu, soția lui nea Marin

Nea Marin se mândrește cu o familie frumoasă, fiind căsătorit cu o femeie extraordinară, Maria Barbu, cu care are 2 fiice, pe Dana și Larisa.

În vârstă de 62 de ani, Marin Barbu, pe numele său din buletin, este căsătorit cu Maria de mai bine de 40 de ani.

Citește și: Nea Marin se mândrește cu o familie superbă. Cum arată soția și cele două fiice ale lui

Fiica cea mare, Dana, i-a făcut și bunici, dăruindu-le doi nepoței, pe când Larisa nu se grăbește în acest sens. Ea l-a urmat pe tatăl său și s-a specializat în dansuri populare, de care este foarte pasionată.

“Nu a fost greu să am un soț ca el, ne-am căsătorit din mare iubire, chiar și atunci când au fost momente grele ne-am completat și am rezolvat totul împreună”, declara Maria Barbu, potrivit wowbiz.ro, în urmă cu câțiva ani.

Serialul-fenomen Dragostea plutește în aer e acum în AntenaPLAY ▶ Vezi primele episoade AICI