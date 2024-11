Cu ce datorie uriașă ar fi rămas Raluca Pastramă în urma divorțului de Pepe. Fosta soție a artistului face noi declarații

Raluca Pastramă a vorbit despre mariajul de zece ani pe care l-a avut cu Pepe și a declarat că, în urma divorțului, a rămas cu o datorie considerabilă.

Raluca Pastramă a făcut recent noi declarații, după ce scandalul dintre ea și Pepe s-a reaprins. Invitată în cadrul unui podcast, fosta soție a artistului și-a prezentat versiunea sa asupra evenimentelor și a făcut dezvăluiri despre situația sa financiară după divorțul de Pepe.

Raluca Pastramă susține că, în urma divorțului, a rămas cu o datorie de 350 de mii de euro la Pepe

Deși au trecut patru ani de la divorț, Pepe și Raluca Pastramă nu au reușit încă să ajungă la un numitor comun privind domiciliul celor două fiice, motiv pentru care au ajuns în instanță.

Invitată recent într-un podcast, fosta soție a cântărețului a făcut mai multe declarații neașteptate și a explicat că, deși a cedat toate bunurile comune, inclusiv case și mașini, a fost nevoită să suporte o datorie de 350.000 de euro de la grădiniță.

De asemenea, Raluca Pastramă a spus că singurul bun pe care l-a primit a fost o firmă în care lucra, însă, afacerea era deținută în comun cu prezentatorul TV.

„În urma partajului, eu i-am cedat lui absolut tot ce aveam, case, mașini, tot. Eu am plecat cu mâna în buzunar și am rămas și cu o datorie de 350 de mii de euro de la grădiniță. El a spus cum că mi-a lăsat grădinița, dar nu se pune discuția că mi-ar fi lăsat grădinița. El mi-a lăsat o datorie pe care eu am plătit-o de la momentul divorțului, el fiind promitent vânzător și eu promitentă cumpărătoare. Eu de atunci îi plătesc lunar rată.

Singurul lucru pe care el mi l-a cedat a fost o firmă, o firmă pentru care lucram tot eu, dar era și el în ea asociat. Am avut și un salon pe Victoriei, dar a rămas a lui. Totul a rămas a lui!”, a mărturisit Raluca Pastramă în cadrul unui podcast, citată de Revista Viva.

Raluca Pastramă, despre motivul pentru care a intentat proces împotriva lui Pepe, fostul soț

Raluca Pastramă a vorbit și despre motivul pentru care a intentat proces împotriva fostului soț.

„Procesul l-am intentat în momentul în care el a făcut o faptă ce se pedepsește penal contra uneia dintre fetele noastre. Și acolo au intervenit toate aceste manipulări. Fetele mele, în acest moment, au psiholog. De ce simte el nevoia să aibă fetele mele psiholog dacă el consideră că totul este în regulă?

S-a întâmplat un lucru care a afectat-o foarte mult emoțional pe Rosa. A devenit foarte fricoasă, ascunsă, temătoare (…) În războiul ăsta al nostru și în discuțiile astea ale noastre, copiii suferă cel mai tare”, a mai declarat Raluca Pastramă, potrivit sursei citate mai sus.