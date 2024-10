Reacția Ralucăi Pastramă după ce Pepe a dezvăluit că ar avea filmulețe indecente cu ea. Cum se apără: „Nu mi se par șocante!”

Raluca Pastramă a reacționat dur după ce Pepe și-a făcut apariția la „Un show păcătos”, unde a spus că ar deține filmulețe indecente cu ea. De asemenea, fosta soție a cântărețului a discutat și despre subiectul legat de faptul că ar consuma substanțe interzise.

Scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă pare că nu se mai termină. După ce artistul a dat „buzna” pe Dan Capatos la „Un show păcătos” pentru a-i arăta toate materialele controversate pe care le are cu fosta soție, bruneta nu s-a mai putut abține și a reacționat dur.

Un lucru este cert, Raluca Pastramă s-a arătat foarte deranjată de atitudinea cântărețului. Așadar, aceasta nu a ezitat să lămurească situația în privința videoclipurilor pe care Pepe le are cu ea pe telefon.

Ce spune Raluca Pastramă despre imaginile indecente pe care le deține fostul soț cu ea. Cum se apără

Bruneta a scos la iveală faptul că prezentatorul TV a arătat imagini din intimitatea căsniciei lor, în timp ce ea stă pe toaletă și mănâncă. Mai mult, fosta soție a lui Pepe a mai susținut că filmulețele nu sunt atât de „groaznice”, precum spunea Dan Capatos.

„Acum eu am văzut ce a declarat ieri Pepe și faptul că am văzut șocul vostru, m-a șocat pe mine. Eu nu cred asta, mie nu mi se par șocante. Voi care sunteți oameni cu atât de multă experiență în spate, nu aveți cum să fiți șocati. Voi ați făcut în fața televizorului, nu vin să mă acuz, în fața publicului a apărut că s-a văzut ceva șocant. Ferească Dumnezeu cine are asemenea dureri în viață, este de plâns. Este ceva foarte groaznic. Nu ai cum să o iei de bună, mai ales că nu se vede nimic din partea anatomică. Țin neapărat să vă mulțumesc că ați empatizat cu mine în prima parte a emisiunii. Ați reacționat corect. Mai departe, știți cum a venit el? A reușit atât de tare să manipuleze situația și să facă să pară atât de grav. Eu nu mă văd în afara acelei filmări, exact cum ați spus și voi, eu mă aflam pe toaletă și mâncam, el m-a filmat. Bărbatul cu care am un copil, era o filmare din intimitatea noastră. O să vadă imaginile alea și copiii lui. Ar fi trebuit să discutăm despre binele copiilor noștri. Felul în care s-a pus problema, cu uite cum sunt farfuriile. Vă mulțumesc că ați reanalizat imaginile”, a spus Raluca Pastramă la „Un show păcătos”, conform spynews.ro.

„Dacă ar fi existat acele discuții, exact așa cum a venit cu aceste filmări, le-ar fi adus și pe ele. Sincer vă spun că pe mine m-a șocat reacția voastră. Eu îl cunosc pe Pepe. Singura discuție care ar fi trebuit să fie că eu eram pe toaletă și eram mahmură, cred că știți toți cum arată o persoană mahmură. Știi ce mă rănește cel mai tare?

Încă o chestie prin care vrea să manipuleze publicul este să spună că cei mici erau acasă. În poza sau videoclipul acela copiii nu erau acasă. Să te ferească Dumnezeu de așa ceva”, a mai adăugat ea.

De asemenea, Raluca Pastramă a dezvăluit că acuzațiile legate de consumul de substanțe interzise sunt false.

„Vreau să înțeleagă lumea că ce s-a dat acolo nu are nicio legătură cu mine, în afara de videoclipul în care apar, era ceva între mine și soțul meu. Nu am răspuns la treaba cu drogatul, nu m-am drogat niciodată. Eu eram pe toaletă și el făcea o glumă cu mine. Putea să zică orice. El este în situația aia, nu vreau să-l pun pe el într-o postură proastă. Am avut o relație mai nebună, de asta m-am și îndrăgostit de el, mi-a oferit din nou copilăria. Nu am putut să-i țin ritmul lui și nici el pe al meu. Mă ține din șoc în șoc. După ce s-a întâmplat plecarea lui, au urmat multe discuții și mă surprinde alianța asta. Mă lupt cu doi oameni foarte puternici.

El este un om extraordinar de inteligent și îl las pe el să facă. Nu avem cum să mergem în fața instanței și să spunem că îl facem cum vrem noi. Nu există așa ceva. Am primit ca o dată la două săptămâni un weekend, fără nicio pretenție financiară. Dacă se ajungea la un comun acord cu ei, eu nu aveam nicio pretenție financiară. Acum că ne judecăm, instanța va decide”, a mai zis Raluca Pastramă, conform sursei citate.