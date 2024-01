Cu ce probleme de sănătate se confruntă Florin Zamfirescu, la 74 de ani. Alimentele la care a renunțat actorul: „Țin regim”

Florin Zamfirescu a povestit despre problemele de sănătate cu care se confruntă la vârstă de 74 de ani. Pentru a ține sub control boala, marele actor a renunțat la mâncare care îi făcea rău, având acum o alimentație echilibrată.

Florin Zamfirescu este un nume mare în industria artistică, aflându-se printre cei mai îndrăgiți și cunoscuți actori. De-a lungul timpului, acesta a impresionat cu rolurile pe care le-a interpretat pe micile ecrane ale telespectatorilor și pe scena teatrului.

Deși avea un succes fulminant, celebrul actor și regizor român a renunțat la aparițiile sale în fața publicului. Florin Zamfirescu a lăsat deoparte cariera artistică și s-a retras la țară alături de partenera lui, Daciana Toma, pentru a avea mai multă grijă de sănătatea lui.

Citește și: Cum au fost ultimele luni din viața Natașei Raab și cine avea grijă de ea. Florin Zamfirescu a dezvăluit ce au vorbit ultima dată

În ultimii ani, fostul rector al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București s-a confruntat cu mai multe afecțiuni, iar acum încearcă să le țină sub control cu o alimentație echilibrată și o viață departe de stresul cotidian.

Florin Zamfirescu a avut probleme cu inima și suferă de diabet la 74 de ani

Se pare că problemele de sănătate l-au făcut pe Florin Zamfirescu să renunțe la cea mai mare pasiune a lui: actoria. Regizorul povestea în urmă cu ceva timp la Antena Stars că suferă de diabet și că are tensiune oscilantă pentru care ia tratament.

În plus, marele actor a susținut că are probleme și cu inima, mai exact o fisură de aortă pentru care nu a avut nevoie de operație.

De când s-a retras a țară, Florin Zamfirescu duce o viață liniștită. Mai mult, acesta a încercat să își ocupe timpul cu agricultura. Regizorul se mândrește cu grădina lui de acasă, dar și cu roșiile mari și gustoase pe care le-a avut anul trecut.

„Am un prieten care mă ajută, am udătură la picătură, am un acoperiș pentru ploile acide, care înnegresc roșiile. E un acoperiș, dar nu e seră. Am avut anul trecut niște roșii foarte mari. Cred că trei tone de roșii am avut. Am dat la toți vecinii. Grădina mea nu este mare, are 180 mp. Dar această grădină hrănește cinci familii. Pe mine, pe vecinul care se ocupă mai mult de ea, dar el are două familii, iar eu am și eu două. Deci hrănește șase familii, de fapt. Am chemat vecinii să vină să ia roșii și nu se cunoștea că au luat.”, a mărturisit el, conform viva.ro.

Actorul a susținut că se hrănește cu alimente bio din propria grădină. De altfel, acesta a renunțat la produsele lactate și la alcool pentru a-și ține sub control boala. Nici carea nu este pe gustul lui Florin Zamfirescu, consumând foarte rar.

Pentru că este foarte atent cu sănătatea lui, acesta merge regulat să își facă controlul de rutină în care sunt incluse și analizele de sănge.

Cine are grijă de Florin Zamfirescu la 74 de ani

La vârsta de 74 de ani, regizorul este foarte mândră să spună că o are aproape pe partenera lui. Daciana Toma este de profesie medic și are mare grijă de omul de lângă ea. Femeia îl ajută să țină regim.

Citește și: Actorul Vlad Zamfirescu, fiul lui Florin Zamfirescu, s-a căsătorit cu actrița Diana Roman. Cum au arătat mirii în ziua cea mare

„Mai țin regim, că este mai sănătos. Sunt în grija soției. Am colesterol, tensiune oscilantă. Îți spun din experiență de viață, partenerii nu se apreciază pentru frumusețe. Că la început, da, e frumoasă femeia, e frumos bărbatul. Dar nu pentru asta se apreciază, ci pentru stabilitate, pentru siguranță, pentru încredere, pentru onestitate. Știi? Pentru stabilitate.”, a mai povestit actorul, conform sursei citate mai sus.