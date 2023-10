Mama Deliei, cunoscută sub numele de Gina Matache, se confruntă cu probleme de sănătate noi și dificile. Iată ce declarații a făcut.

Recent, artista a dezvăluit că se luptă cu o problemă de sănătate care îi afectează coloana sa vertebrală. Această situație este rezultatul eforturilor intense pe care le-a depus în tinerețe, atunci când se dedicase sportului de performanță. Iată cum evoluează starea de sănătate a mamei Deliei, Gina Matache!

Cu ce probleme de sănătate se confruntă mama Deliei. Gina Matache, despre greutățile ei: „Coloana este din loc în loc lovită”

Gina Matache, în vârstă de 60 de ani, se confruntă cu complicații serioase legate de sănătatea sa, care s-au accentuat în ultima perioadă. Mama Deliei și a Oanei Matache a avut o carieră sportivă în tinerețe și a suferit numeroase accidentări la nivelul coloanei vertebrale în acea perioadă. Consecințele acestor accidentări încep să se facă simțite abia acum, după mulți ani.

Gina Matache trece printr-o perioadă extrem de dificilă, experimentând dureri intense în zona coloanei, ca urmare a leziunilor suferite în tinerețe, în timpul antrenamentelor sportive. Ea a dezvăluit:

„Am probleme cu coloana. În tinerețea mea, am făcut mult sport și proba mea de bază era săritura mea la înălțime și până să ajungi la concurs, trebuia să faci zilnic antrenamente, nu poți să faci din prima săritura perfectă.

Imaginează-ți câte lovituri din alea am luat eu. Coloana este din loc în loc lovită, atunci nu mi-am dat seama. Mama îmi spunea pe atunci că o să ajung la bătrânețe să sufăr”, a povestit mama Deliei Matache la o emisiune tv, potrivit viva.ro.

Gina Matache a explicat cât de multe accidentări la coloană a suferit în timpul acestor antrenamente.

Cu toate acestea, în ultimii ani, artista a trecut prin numeroase probleme de sănătate și a refuzat să susțină concerte timp de mai bine de jumătate de an. Recent, mama Deliei a surprins pe mulți declarând că s-a întors pe scenă, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă. De asemenea, Gina Matache a dezvăluit că planifică să se retragă din lumea muzicii.

„Aștept să mă pensionez, să găsesc pe cineva să-mi ia cartea de muncă, să aflu ce am de făcut. Îmi pregătesc ieșirea, ușor, ușor, pentru că asta-i viața.

Nu mai am forța de altădată, transpir din cap până-n picioare. De aceea am decis ca mai ales vara să nu merg la concerte. În plus, nici disponibilitate nu mai am, să mă duc pe la Cocoșații din deal, să alerg, să scot limba, apoi înapoi, acasă. Am rărit concertele. E mai bine pentru liniștea mea. Am cântat zilele trecute, am avut evenimente private. A fost ceva pe moment. Și dacă am probleme, trebuie să le treci pentru că n-ai ce face‘, a declarat Gina Matache, potrivit Cancan.ro.