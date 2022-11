Ce spune Gina Matache, mama Oanei și a juratei de la iUmor, despre ginerii săi: „Doi oameni care nu aparțin epocii ăsteia”

Gina Matache este cântăreață de muzică populară și se mândrește cu cele două fiice ale sale, Delia și Oana. Aceasta are o relație de excepție cu ambele fete. De curând, Gina Matache a avut un moment de sinceritate și a dezvăluit ce calități și-ar fi dorit să aibă partenerii din viața fetelor sale, dar și ce părere are despre actualii lor soți, potrivit Libertatea.

Cum se înțelege Gina Matache cu ginerii săi. Mama juratei de la iUmor a dezvăluit ce bărbați și-ar fi dorit pentru fiicele sale

Gina Matache susține că este fericită că Delia și Oana au ales parteneri care să le respecte și să le iubească necondiționat, potrivit aceleași surse menționate mai sus. În plus, cântăreața de muzică populară a dezvăluit cum se înțelege, în realitate, cu ginerii săi.

Delia este căsătorită cu Răzvan Munteanu, iar Oana este căsătorită cu Răzvan Miheț. Mama celor două fete a recunoscut că are o relație extrem de bună cu ambii soți. De asemenea, într-un moment de sinceritate, Gina Matache a spus că nu și-ar fi dorit niciodată, pentru Delia și Oana, niște bărbați care să aibă dependențe:

„Nu aș avea de ce să nu mă înțeleg cu ei. În primul rând că nu ne vedem foarte des și nu ne încurcăm unul de altul niciodată, dar nu am de ce. Am doi gineri minunați, doi oameni care nu aparțin epocii ăsteia. Mă uit în jurul meu și văd tineret dinăsta care ori e cu păcănele, ori cu pasiuni dinăstea ciudate, ori cu droguri. Am zis Doamne, dacă mi-ai da ceva viața asta, să dai noroc fetelor mele de oameni într-adevăr oameni. Nu aș avea niciodată ce să le reproșez”, a declarat Gina Matache, citată de sursa menționată mai sus.

Gina Matache a vorbit și despre rolul de bunică. Cum a reacționat mama juratei de la iUmor după ce fiica sa a spus motivul pentru care nu își dorește copii

Gina Matache este și bunică. Fiica ei, Oana, i-a dăruit doi nepoți pe care îi iubește foarte mult. Astfel, femeia a povestit și despre cum se simte în rolul de bunică:

„Ca bunică, la început a fost mai greuț, că trebuie să fac naveta până la ei acasă, dar acum s-au cam rărit vizitele, pentru că ei deja au crescut, sunt la grădiniță, au bonă, deci cumva nu mă mai implică pe mine, decât așa, un weekend, două, să îi mai văd. E plăcut acum și am zis că trebuie să mă bucur de perioada asta din viața lor, pentru că odată ce încep școala de exemplu o să fie cu obrăznicii, cu perioada aia de rebeliune. Sper să mă țină Dumnezeu sănătoasă să ajung să stau de vorbă cu ei când or fi în perioada critică, să pot să le dau sfaturi și să vină la mine. Să nu fiu o bunică rea, de care să fugă să se ascundă.”, a mărturisit Gina Matache, într-un interviu exclusiv de pe un canal de YouTube, citat de sursa menționată mai sus.

În urmă cu ceva timp, un videoclip cu Delia în care explica motivul pentru care nu își dorește copii a devenit extrem de celebru în mediul online. Artista a oferit un răspuns sincer și direct la o întrebare adresată de prietenii virtuali, care se pare că nu a fost pe placul tuturor, iar pe unii chiar i-a deranjat.

Răspunsul Deliei a generat o mulțime de reacții pozitive, dar și negative în mediul online. Au existat foarte multe vedete care i-au dat dreptate în ceea ce privește motivul pentru care nu își dorește copii, dar și persoane care au „aruncat” cu mesaje răutăcioase.

La scurt timp de la comentariile oamenilor de pe rețelele sociale, Gina Matache nu s-a mai putut abține și a reacționat. Aceasta s-a decis să își spună părerea despre decizia fiicei sale de a nu face copii.

Astfel, mama Deliei a susținut că fiecare e liber să facă ce își dorește, fără să fie judecat sau criticat. Mai mult decât atât, Gina Matache a mai dezvăluit că nu a vrut să fie neapărat bunică, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat datorită Oanei Matache, care i-a dăruit doi nepoți.

„Nu mă interesează să fiu neapărat bunică! Puteam să stau și fără să fiu neapărat bunică! Fiecare e liber să spună ce vrea! Mă deranjează oamenii care nu își văd de treaba lor. Atâta tot... fiecare aberează ce vrea! (...) Puteam să stau și fără să fiu bunică, că sunt, sunt, bine, mersi! Copiii trebuie să facă exact ce simt ei. Eu nu dau sfaturi. Copiii mei trebuie să își trăiască viața așa cum vor, cum le place și pe mine mă interesează să fie ele bine, fericite, așa cum vor ele.”, a povestit mama Deliei la Antena Stars.

