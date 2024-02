Cu ce se ocupă fiul lui Radu Mazăre, fostul primar al Constanței. Răducu Mazăre a împlinit recent 30 de ani

Fiul fostului primar al Constanței a împlinit 30 de ani și a sărbătorit într-un club de lux din Constanța. Iată cum arată, dar și cu ce se ocupă Răducu Mazăre!

Răducu Mazăre are cu cine semăna. Tânărul a moștenit apetitul pentru distracție de la tatăl lui, dar și spiritul de afaceri. Fiul fostului primar al Constanței este implicat în imobiliare, de unde câștigă bani frumoși, potrivit Viva.

Cum arată fiul lui Radu Mazăre

Răducu Mazăre, fiul fostului edil al Constanței, a sărbătorit recent împlinirea a 30 de ani și a petrecut într-un club luxos din Constanța. Au fost invitați atât apropiații, cât și avocata tatălui său, potrivit evz.ro și Viva.

Se pare că pe rețelele de socializare a și circulat la un moment dat o imagine de la petrecere, Răducu Mazăre fiind îmbrăcat la costum, în timp ce ținea un pahar de șampanie în mână.

Fix în aceeași zi, în urmă cu doi ani, mascații au descins peste el. Dar, se pare că scenariul nu s-a repetat și în acest an, potrivit evz.ro.

Cu ce se ocupă Răducu, fiul lui Radu Mazăre, la 30 de ani

În urmă cu câțiva ani, Radu Mazăre Jr apărea la televizor și declara că nu e interesat deloc de politică, preferând în schimb să se implice în diverse afaceri.

„Sunt un tânăr aspirant care dorește să învețe cât mai mult de la viață și să facă cât mai multe acțiuni ca antreprenor, atingând cât mai multe domenii, un pasionat al muzicii, al călătoriilor și un pasionat de oameni, dar nu mă interesează politica.”, spunea fiul fostului edil al Constanței, citat de sursele menționate mai sus.

Anul trecut, băiatul lui Radu Mazăre spunea că are un proiect care le ușurează românilor achiziționarea unei locuințe în Republica Dominicană. Totodată, Răducu Mazăre spunea că a adus în România o serie de preparate din Republica Dominicană.

„Am vrut să deschidem o nouă piață pentru români, pentru că se fac multe investiții pentru Dubai sau alte zone din Europa. Nu am găsit până acum să investești în Caraibe și atunci ne-am gândit să promovăm un proiect din Republica Dominicană.”, a spus Radu Mazăre Jr la Antena Stars, citat de Viva.

„Am pregătit și câteva preparate din Republica Dominicană, cele mai cunoscute și mâncate acolo. Avem diferite preparate din fructe de mare, carne, vegetariene, sunt destul de multe și vrem să aducem gustul din Dominicană în România. Republica Dominicană este una dintre cele mai mari producătoare de rom din lume, motiv pentru care am decis să aducem mai multe sortimente pentru viitori (n.r. – cumpărători)”, a mai declarat fiul lui Radu Mazăre.

La un moment dat, Radu Mazăre Jr dezvăluia că a investit bani în două afaceri.

„În momentul de față sunt implicat în două proiecte: o agenție de marketing digital, pe care am început-o cu un prieten, am început cu un magazin online și acum atingem zona de tehnologie și HORECA. Iar cel de-al doilea este un sistem de criptomonede. Mă consider pe picioarele mele sută la sută, doar la urgențe apelez la familie. Am învățat să fiu modest, am reușit să cunosc valoarea banului.”, a spus Răducu Mazăre la Xtra Night Show, citat de sursa menționată mai sus.

