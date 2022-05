Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Radu Mazăre. Este femeia cu care fostul edil s-a căsătorit în închisoare, în 2019

În 2019, când era încarcerat la Penitenciarul Rahova, el a dorit să oficializeze relația cu Roxana Mihalache. Fostul primar al orașului Constanța s-a căsătorit atunci civil cu aleasa inimii.

Din acel moment nu se mai știu multe despre frumoasa blondină care i-a cucerit inima lui Radu Mazăre.

„Nu m-am așteptat. Relația pe care o am cu Radu am avut-o și o am în continuare am trăit-o ca și când eram deja căsătoriți. O trăiesc în continuare. O simt ca o relație oficializată. Nu e ușor, dar trecem peste, că nu avem de ce să stăm să ne chinuim cu gândul că ne desparte un zid.

Citește și: Imagini cu Radu Mazăre la înmormântarea mamei. Fostului edil al Constanței i s-a permis să iasă din închisoare după 3 ani

Inelul, rochia, și lucrurile materiale nu sunt foarte importante pentru mine. Sincer nu știu de ce a făcut-o acum. Probabil așa a simțit. Problemele lui juridice au fost mult mai importante. Eu l-am înțeles. Am fost lângă el. Luna de miere am avut de când ne-am cunoscut până acum”, povestea Roxana Mihalache după cununia civilă.

Cum arată și cu ce se ocupă Roxana Mazăre, fostă Mihalache

Roxana a fost alături de familia lui Radu Mazăre, în ziua când cei trei frați și-au înmormântat mama.

Femeia, vizibil afectată de pierdere, a fost filmată în curtea Bisericii după ce soțul ei a fost adus de duba penitenciarului.

Roxana Mazăre a purtat o rochie neagră și o eșarfă, în aceeași culoare, pe cap. Femeia a ales să-și ascundă chipul cu o pereche de ochelari de soare și a accesorizat ținuta cu mai multe brățări și un ceas.

MAI MULTE IMAGINI ÎN GALERIA FOTO ATAȘATĂ ACESTUI ARTICOL.

În presă s-a scris că Roxana Mihalache îl cunoaște pe Radu Mazăre de peste 20 de ani. Ea este fost model și ceva ani a activat în lumea fashion-ului.

Despre activitatea doamnei Mazăre nu se știu prea multe căci societățile sale au profit 0, inclusiv cea în care se ocupa de design vestimentar.

Roxana și sora ei, Florentina, aveau o casă de modă numită Palluggio, care acum nu mai există, scrie Replica Online. Nici în mediul online nu figurează vreo pagină dedicată acestei firme.

În 2021, publicația nota că Roxana are două firme, Paluggio Design SRL, prin care îşi desfăşura activitatea din domeniul designului vestimentar, pe strada Dezrobirii, şi Paluggio RF SRL, firmă specializată în „activităţi generale de curăţenie interioară a clădirilor.

Se pare că firmele nu mai au profit de mulți ani, iar cifra de afaceri este 0.

Citește și: Radu Mazăre a primit aprobare ca să iasă din închisoare. De ce a cerut să fie liber și cât timp va sta departe de gratii

Un nou cuplu a venit la Insula Iubirii ▶ Dă PLAY și vezi noul episod, disponibil în AntenaPLAY