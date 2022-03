Cu ce se ocupă nepotul lui Mircea Lucescu după ce a renunțat la fotbal. Matei, fiul lui Răzvan, face avere cu pasiunea sa

Răzvan Lucescu a urmat calea tatălui său și acum este un antrenor de succes, însă fiul lui are alte planuri. Matei s-a lansat în lumea afacerilor, mânat de o pasiune, și a investit 1 milion de euro în business-ul său.

Cum arată și cu ce se ocupă Matei Lucescu

Matei Lucescu a studiat în Olanda, unde a obținut o diplomă în management. El a decis să ia viața în piept pe cont propriu și să-și facă propriul nume, departe de lumea fotbalului.

Astfel, împreună cu soția lui, Ioana, a investit un milion de euro într-o fabrică de bere artizanală.

"Toate echipamentele le-am luat noi când am decis să investim în fabrică. Planul nostru a fost să facem o afacere ca afară, fără rabat la calitate.

Am fost implicat în partea sportivă, am fost portar când eram mai mic. Pasiunea pentru bere a început acum patru ani, am fost la primul festival de bere artizanală din Bucureşti.

Erau multe arome interesante, de acolo ne-a prins pe mine şi pe soţia mea acest microb al berii artizanale. Am început să lucrăm la proiectul Berea Griviţa, cumva a prins amploare dintr-o chestie mică. A crescut în ceva complet diferit, nici nu ne puteam imagina ce putem realiza.

Toate echipamentele le-am luat noi atunci când am investit în fabrică. Planul a fost un business ca afară. Clădirea am renovat-o complet, am dat şi pereţii jos şi am reconstruit-o cu totul. Echipamentele sunt făcute pe comandă, avem şi toleranţă de 10 centimetri.

Întâi am băgat echipamentele, apoi am făcut uşa. Am fost atenţi la detalii. Tot proiectul nu a fost o chestie impulsivă, a fost foarte gândită. Ne-a luat trei ani de zile până am scos prima bere pe poarta fabricii.

Fabrica e în Bucureşti, în zona Orhideea, în cartierul Griviţa. Am vrut să păstrăm tradiţiile şi valorile româneşti, iar Griviţa e singurul nume care se potrivea. E vorba despre sufletul nostru.

Investiţia a fost un milion de euro, inclusiv clădire şi echipamente", a afirmat Matei Lucescu la Telekom.

