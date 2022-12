Cu ce se ocupă Remus Iosub, câștigătorul iUmor sezonul 13. Cum i s-a schimbat viața după participarea la emisiune

Remus Iosub, cunoscut în mediul online drept Ramore, a cucerit publicul de la iUmor și a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro, după ce a prezentat pe scena show-ului de comedie un personaj inedit, și anume „bombardierul” de București.

Remus Iosub, câștigătorul sezonului 13 iUmor, de la tehnică dentară la comedie

Recent, tânărul a vorbit în cadrul emisiunii „Neatza de Weekend” despre întreaga experiență iUmor, dezvăluind în ce mod i s-a schimbat viața de când a participat în cadrul competiției. Remus Iosub este la bază tehnician dentar, însă după ce a adjudecat marea victorie a putut să își urmeze visul și să devină comediant cu „normă întreagă.”

Succesul de care s-a bucurat în urma momentelor sale comice de pe scena iUmor i-a permis să își câștige existența în prezent numai din comedie. Invitat în platoul show-ului anterior menționat, câștigătoriul sezonului 13 iUmor a vorbit despre profesia sa, dar și despre schimbările care au apărut odată cu apariția sa pe micile ecrane.

În prezent este cunoscut pentru personajul care i-a adus marele premiu la iUmor, Ramore, însă Remus Iosub, în viața reală, este departe de ceea ce joacă pe scenă, totul nefiind nimic mai mult decât o ironie la adresa societății actuale. Remus activează drept tehnician dentar și a ajus în lumea comediei într-un mod complet neașteptat.

Cum i s-a schimbat viața lui Remus Iosub după participarea la iUmor. Ce proiecte urmează în viitor

Acesta și-a deschis un cont pe TikTok, acolo unde a început să contureze personajul „Ramore”, iar după ce a observat că internauții îi apreciază conținutul, s-a înscris și la iUmor. Remus Iosub s-a arătat recunoscător pentru oportunitatea pe care a avut-o la emisiunea de umor și susține că aceasta „i-a schimbat viața radical”.

„Imediat după pandemie am început pe TikTok și acolo am avut un imbold într-o zi să mă înscriu la iUmor. (..) Eu sunt tehnician dentar la bază, dar am schimbat, am fost în Londra pentru aproximativ 5 ani de zile. Am lucrat acolo și la un moment dat am văzut pe TikTok că prinde și am zis să încerc.

Sincer să fiu, iUmor mi-a schimbat viața radical. În momentul ăsta cu asta mă ocup, cu comedia. Urmează un show la nivel național și internațional. Sunt în echipă cu Daniel Ilie, „Varză”, cel care a scos prima glumă domnului Iliescu. Urmează un proiect nou pe YouTube, sketch-uri ș.a.m.d și la sfârșitul anului și un proiect de film”, a dezvăluit Remus Iosub, la Neatza de Weekend.

Pentru personajul lui, Remus a dezvăluit că se inspiră „de peste tot”, însă inițial ideea de a-l crea pe „Ramore” i-a venit după ce a observat comportamentul tinerilor, fără să se excludă nici pe sine, pe vremea în care avea aceeași vârstă. În prezent, comediantul are 32 de ani.

