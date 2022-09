iUmor sezonul 13, 18 septembrie. Remus Iosub, un adevărat „bombardier”. Replica dată lui Costel: „Ia lecții, tati”

Încă de când a intrat în backstage, Remus Iosub s-a făcut remarcat prin ținută și postură. Concurentul și-a construit momentul în jurul unui personaj des comentat în societatea actuală, „bombardierul” de Capitală. Remus este din Bacău, dar locuiește în Londra.

„Eu am plecat de la Bacău ca mă strângea orașul. Am Bombardy Academy”, a glumit el la testimoniale.

Remus Iosub i-a învățat pe jurați cum să fie „bombardieri”, la iUmor sezonul 13

Jurații au început cu un moment amuzant, după ce Delia i-a făcut o propunere „indecentă” lui Costel, invitatul special al acestei ediții.

Remus Iosub a urcat apoi pe scenă, iar atenția s-a îndreptat spre el. Numele său de scenă, în acest context, este Ramore, „el profesor amore”. N-a durat mult până la primele „maxime”. Cu replicile din dotare la purtător, dar ți cu accesoriile aferente, Remus Iosub și-a început numărul.

„Frațiorii mei și sora mea. În primul rând vreau să vă spun că sunt român, nu am îndoieli, am doar certitudini. În al doilea rând, sunt bombardier în carne și oase”, a spus el.

Delia a făcut la testimoniale și o descriere completă a „bombardierului”. S-a glumit apoi și pe seama gentuței de „bombardier” a concurentului.

Remus Iosub a explicat cum decurge viața unui astfel de „personaj” al societății.

„Ies pe la restaurante, mă pozez, postez….ceea ce mănâncă alții și mașinile lor. Nu e scump. Dau comandă de o apă și lămâie, că altfel e, denotă finețe și rafinament. Este? Plus că lămâia strânge un pic la stomac să nu mi se mai strângă când vine nota de plată.

Imaginea este cartea mea de vizită. Dacă am un tricou, trebuie să fie cu cât mai multe scrisuri și neapărat mulat. (..) Burta și ceafa mereu la vedere, nu le ascundem. Astea două te consacrează. Plus o sprânceană la linie ca un caiet de matematică de clasa 1”, a spus Remus Iosub.

Apoi s-a mândrit și cu „cuceririle” sale. „Ies și eu într-o seară și agăț o sirenă să-i spunem. Și o întreb: cu ce te ocupi viața mea? Și îmi zice că are înclinații către asistentă medicală. Abia după mi-am dat seama că ei îi place să aibă grijă de bătrânii ăștia cu bani.

Ea m-a simțit că am ceva cașcaval, dar ca să fie sigură m-a întrebat cum stau cu finanțele. Și acolo m-am simțit un pic jignit. Aveam ceva datorii, dar nu asta e ideea..Eu dacă am 200 de lei de facturi, am două variante: ori pun motorină la „bemveu” și o iau către Loft, ori la păcănele, tati, că dacă intră speciala nu-mi răsfăț eu sirena? M-aș comporta cu ea ca un bibelou, numai prin vitrine aș ține-o….”, a adăugat el.

„Ia-ți notițe, tati”, i-a zis Remus lui Costel, în timpul momentului.

„Ideea e că n-am mai vrut sirene, am căutat o sugar mama. (..) Mi-am făcut și un PFA cu 20 de secunde records, că eu nu fac reclamă mincinoasă ca alții. Mi-am găsit greu, dar era mai mult sugar mamaie. Ca să înțelegeți cam cât de bătrână era, o alintam faraoanca mea”, a mai spus concurentul.

Apoi și-a descris puțin viața de „samsar”. „Am vândut mașini de troncăneau și în poze”, a fost o altă replică ce a stârnit hohote de râs.

Jurizare Remus Iosub, la iUmor sezonul 13

Numărul i-a cucerit, însă jurații au fost curioși dacă Remus Iosub iese din personaj.

„Simt nevoia să aflu multe lucruri despre tine”, i-a spus Delia. Concurentul a dezvăluit că se află prima dată pe scenă în această postură și că în rest și-a prezentat glumele doar pe Tik Tok.

„Deși mă încadrez în stereotipul bombardierului, mă duc la muncă, mă trezesc la 5”, a zis el.

„În fața noastră am văzut un personaj pe care l-am crezut”, i-a spus Mihai Bendeac concurentului.

Mihai și Costel l-au impersonat apoi pe Roby Roerto, tot un soi de „bombardier”, personaj creat de Bendeac pentru serialul „Băieți de oraș”, pentru a vorbi aceeași „limbă” cu concurentul. La final, concurentul a fost recompensat cu 4 voturi pozitive.

Despre iUmor sezonul 13, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile ecrane cu cel de-al 13-lea sezon! Despre noul sezon al show-ului iUmor, prezentatorii Serban Copoţ şi Dan Badea spun că este cel mai bun de până acum.

Cel mai nou sezon iUmor va putea fi vizionat în porţie dublă, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Şi în acest sezon, câte un jurat-surpriză li se va alătura Deliei, lui Mihai Bendeac și lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent, jurat ce nu va scăpa de bine-cunoscutul tratament al emisiunii – o porţie savuroasă de roast, venită din partea persoanelor de la care se aşteaptă cel mai puţin.

iMai Mult Umor revine cu un nou sezon și cu un nou personaj în culisele iUmor. Actorul Vlad Drăgulin va aduce în lumina reflectoarelor un personaj viral în mediul online. Acesta îl va impersona pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1. Serialul iMai Mult Umor va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, exclusiv online în AntenaPlay.ro.

Telespectatorii vor vota concurentul preferat în fiecare ediție pentru a-l aduce în Marea Finală a show-ului. La finalul fiecarei ediții se anunță „start vot” până a doua zi la ora 16:00. Publicul își poate vota preferații prin intermediul aplicației Antena 1.

Finalistul ales de public prin voturi va fi anunțat la Observatorul de la ora 16:00. În Marea Finală a sezonului 13 iUmor vor merge 12 concurenți, câte unul pentru fiecare ediție de audiții din cadrul emisiunii.