Cu ce se ocupă și cum arată Mihaela Tatu după ce a decis să renunțe la televiziune - FOTO

Dar Mihaela Tatu nu s-a lăsat doborâtă de acestea și a pus bazele unui noi proiect. Ea citeşte poveşti pentru copii și dă glas personajelor de desene animate, acestea fiind pasiuni mai vechi ale sale.

”Când am renunțat la contabilitate, la vârsta de 30 de ani, și mi-am dorit să ajung în radio, am făcut-o pentru că îmi doream să spun povești copiilor. Ei au ajuns la concluzia că am o voce deosebită și atunci m-au pus la programul de dimineață.

Însă, marea mea bucurie și plăcere, de asta m-am mutat la Oradea, am pus voce pe desene animate. Uite așa, cumva, în momentul în care-ți dorești din tot sufletul, Universul te împinge de la spate. Acum acest proiect, Nani-Nani, este fabulos. Nu m-am așteptat să capete o așa amploare, lucrăm la el de șase luni.”, a povestit Mihaela la Observator.