Pescobar caută înlocuitor pentru Larisa Popa la Taverna Racilor. Ce salariu generos oferă

Paul Nicolau, aka Pescobar, caută un înlocuitor pentru Larisa Popa. Omul de afaceri oferă un salariu cu multe zerouri.

Încă din luna ianuarie, Pescobar caută om de marketing. La vremea respectivă nu se știa că mâna sa dreaptă, Larisa Popa, a demisionat după mai bine de 7 ani de colaborare.

Paul Nicolau nu se uită la bani când vine vorba de marketingul afacerilor sale. Astfel, pentru înlocuitorul Larisei Popa oferă un salariu generos de până la 5.000 de euro. Are o singură pretenție, să-i pună în valoare munca făcută în ultimii ani.

”Am făcut un anunț că îmi doresc un expert pe social media și mi-au venit sute de mesaje. Mi-au venit sute de mesaje și unele dintre ele începeau în felul următor, nici nu am mai continuat să le citesc: ”Paul, eu vreau să te ajut.” Vi se par neajutorat? Nu, eu vreau să ofer 4-5.000 de euro salariu unui expert social media, care să facă de banii ăștia istorie în materie de marketing cu brandul meu și tot ce îi pun la dispoziție.

Nu vreau să fiu ajutat. Nimeni nu ajută pe nimeni. Eu îți dau 5.000 de euro că sper că-i meriți. Eu nu vrea să vii tu la mine să mă ajuți cu ceva. La ce marketing fac eu, s-ar putea să te bag un pic în training, decât tu pe mine. Dar nu se pune problema așa, eu chiar vreau pe cineva să dea plus valoare la tot ceea ce fac eu”, a spus Pescobar pe Tiktok.

Primele declarații ale Larisei Popa după demisia de la Taverna Racilor

Larisa Popa, fosta manageră a lui Pescobar, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care și-a dat demisia de la Taverna Racilor.

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt.(…) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un „nu” următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”, a spus Larisa Popa, conform Cancan.

