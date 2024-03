Larisa Popa a plecat de la Taverna Racilor. Pescobar și-a pierdut mâna dreaptă. Ce spune despre demisie

Larisa Popa, una dintre cele mai cunoscute angajatele ale lui Pescobar, a renunțat la job și a ales să își dea demisia. Iată ce a transmis tânăra după ce a ales să înceteze colaborarea cu patronul HoReCa.

După o lungă perioadă de timp în care au lucrat împreună, Larisa Popa și Paul Nicolau se pare că au încetat colaborarea. Tânăra se ocupa de promovarea preparatelor pe rețelele sociale și era una dintre cele mai bune angajate.

Larisa Popa, deși era numită drept angajatul de nădejde, a ales să plece totuși din cadrul afacerii lui Pescobar.

Iată ce detalii au ieșit la iveală recent.

Larisa Popa a demisionat de la Pescobar

Deși au apărut zvonuri conform cărora Larisa nu ar mai lucra la Pescobar, totul a fost ținut secret până de curând. Recent, tânăra a decis să recunoască faptul că nu mai colaborează pe plan profesional cu Paul Nicolau, iar decizia i-a uimit pe internauți.

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt. (...) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă.

În ianuarie, m-ați tot întrebat, pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și, atunci, toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un ”nu” următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”, a transmis Larisa Popa pe platforma TikTok.

Confrom spuselor ei, pentru un moment tânăra nu s-a angajat încă în altă parte, așteptând o propunere care să o convingă cu adevărat. În prezent, aceasta se distrează și călătorește punând viața personală pe primul loc.

Iată care este cel mai recent videoclip pe care Larisa Popa l-a publicat pe contul personal de TikTok:

Totuși, motivul pentru care a plecat de la Pescobar încă este necunoscut, internauții așteptând cu sufletul la gură să afle detaliile care au determinat-o pe tânără să demisioneze după o perioadă de 7 ani de colaborare.

Relația dintre Pescobar și Larisa a ridicat mereu semne de întrebare în rândul internauților, mai ales după ce s-a zvonit că cei doi ar forma un cuplu. Totuși, Paul Nicolau a dezvăluit că totul a fost o strategie de marketing.

„Este un joc de marketing și este o persoană foarte apropiată familiei și businessului. Larisa lucrează la mine de șapte ani. A crescut cu businessul ăsta. Da, e mâna mea dreaptă, să zicem așa. Om de încredere. Eu dorm liniștit când Larisa e la restaurant”, a fost declarația pe care a făcut-o Pescobar în urmă cu mai mult timp în cadrul unui podcast.

