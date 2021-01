Cu cine a petrecut Andreea Bălan noaptea dintre ani. Frumoasa blondă a strălucit de fericire

Formația a primit în 2002 patru discuri de platină și unul de aur pentru cele 1.200.000 de exemplare ale albumelor vândute, fiind formația românească cu cele mai mari vânzări la acea vreme. Formația se reunește pe 2 iulie 2019, după decesul tatălui Andreei Antonescu, ultima sa dorință fiind aceasta.

Cele două frumoase cântărețe au avut o influență foarte mare asupra tinerelor, lansând moda platformelor, denumite generic "șenile", a codițelor, a fustelor mini și a sânilor evidențiați cu sutiene push-up.

Relația dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu

La 36 de ani, Andreea Bălan este una dintre cele mai îndrăgite artiste din țara noastră. Frumoasa cântăreață este un artist în adevăratul sens al cuvântului, iar concertele sale aduc publicului un strop de magie, dar și melodiii cu versuri complexe, în care mulți se regăsesc.

Relația dintre Andreea Bălan și Andreea Antonescu nu a fost mereu una roz, în special după destrămarea trupei. Deși s-a scris mult despre cearta dintre cele două foste membre ale trupei Andre, acesta este un subiect care încă îi interesează pe oameni, iar artistele au adus din nou lămuriri în ceea ce privește relația dintre ele în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Andreea Antonescu a fost cea care a spus că vârsta a fost de vină pentru ceea ce s-a întâmplat atunci între ele și că situația nu a fost manageriată corect: "Au fost momente care au existat din cauza stresului, din cauza numărului mare de concerte. Cu bune și cu rele, Andreea a făcut parte din familia mea și trebuia să rămână în familia mea, ăsta a fost și motivul pentru care am ales-o pe Andreea să îi fie nașă Siennei."

Andreea Bălan a declarat și ea că Andreea Antonescu a fost persoana care i-a fost mereu alături în cele mai grele perioade din viața sa:

"Acum suntem bine, suntem prietene. Atunci când ne-a fost greu, întotdeauna am fost alături una de cealaltă. Ea, în special, când mie mi-a fost rău, și am fost în spital și când am trecut prin perioade amoroase mai triste, ea a fost alături de mine cu toate sfaturile și tot sufletul. Când eram bine poate nu vorbeam, dar atunci când ne-a fost rău, chiar dacă nu vorbiserăm poate de trei luni, cinci luni, șase luni, a fost la telefon, sunt alături de tine, cu ce pot să te ajut, e foarte important."