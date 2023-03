Cu cine ar merge Răzvan Simion la America Express. Nu ar vrea să-l însoțească logodnica sa, Daliana

Într-un interviu acordat recent, Răzvan Simion s-a arătat încântat de competiția America Express. Show-ul de la Antena 1 este unul dintre cele mai iubite spectacole de televiziune și puțini sunt cei care ar refuza să participe la provocările acestuia.

Printre ei se numără și prezentatorul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani, care știe clar pe cine ar lua cu el în competiția care pune la încercare rezistență fizică, dar și pe cea mentală.

Cu cine ar merge Răzvan Simion la America Express

”Nu cred că aș pleca cu Daliana, deși ar fi un test pentru relația noastră. Dacă aș pleca cu Dani, sigur îi batem de îi zăpăcim. Adică doar o manevră de producție să ne scoată din joc. Conținut la greu, foarte buni, la ce sunt eu nu e Dani echipat și în felul ăsta facem o echipă. Nu, deci nu, îi dărâm! Îi leșin!”, a spus Răzvan Simion pentru Cancan.

Acesta nu ar spune ”nu” provocării America Express, în ciuda faptului că are câteva șuruburi în picior. S-a ales cu ele în urma unui accident, care a necesitat o intervenție chirurgicală.

”Nu, m-am interesat, am creme bune. Le-am promis de acum doi ani producătorilor că scot șurubul. Mă rog, am cinci șuruburi, am zis că mi le scot pentru America Express, dar acum mai stau un pic!”, a afirmat prezentatorul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani pentru sursa menționată anterior.

Seară decisivă la America Express, azi, de la 20:30 la Antena 1

Urmează seara decisivă la America Express: miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1, competiția continuă cu două curse în care provocările lansate de Irina se vor dovedi din ce în ce mai grele.

”Am zis că-mi dau sufletul, nu mai rezistam. Am făcut un efort fantastic”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

”Nu-mi aduc aminte să mai fi făcut ceva atât de greu. Am simțit că nu mai pot și că, dacă mă opresc, nu mai plec de-acolo”, a mărturisit și Andreea Bălan. Au mai rămas 2 cufere în joc. Astfel, echipele vor face tot posibilul să nu ajungă pe ultimul loc, folosindu-și întreaga energie în misiuni de anduranță, pentru a evita amenințătoarea ipostază de a lua o cutie la finalul fiecăreia dintre cele două întreceri.

Punctul culminant al acestei seri va fi deschiderea cuferelor: echipa care are cutia cu totemul roșu își încheie aventura pe Drumul aurului. Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt concurenții rămași în aventura celui mai spectaculos reality show din România, care vor urca tensiunea la cote maxime în ediția din această seară, luptând cu îndârjire pentru un loc în finală.

Cine va părăsi competiția și care sunt cele două echipe care vor juca Marea Finală de pe 26 martie, la Antena 1, telespectatorii vor afla în ediția reality show-ului din această seară, de la ora 20:30.

