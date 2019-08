Sfâșietor! Cum a aflat mama lui Marcel Toader că fiul ei a murit: „Am început să urlu! Am simțit că mor și eu”

Moartea fulgerătoare a impresarului Marcel Toader a luat prin surprindere lumea mondenă. Îndurerată, mama acestuia a povestit cum a aflat că fiul ei s-a stins din viață.

Ca o amară ironie, tatăl lui Marcel, Corneliu Toader, a murit în anul 2006, la vârsta de 70 de ani, tot din cauza problemelor cu inima. Afaceristul va fi înmormântat la Cumpăna, lângă tatăl lui. Pe crucea familiei apare numele tatălui lui Marcel, Corneliu Toader, numele bunicii lui Marcel, Maria Toader, dar și numele mamei, care este în viață, Rada Toader, născută la 1 iulie 1939.

Informaţii de ultimă oră în cazul morţii lui Marcel Toader! Ce a făcut fiul afaceristului după moartea tatălui!

„O soartă trasă la indigo! Da... Și soțul meu e născut în '36, ne-am căsătorit în luna lui octombrie, și a murit tot în luna octombrie. Când citește pe cruce, zice ce soartă a avut omul ăsta. 70 de ani și două zile a trăit, dar Marcel prea ăuțin a trăit...56 de ani.

Eu îl sunam numai seara și după ce mi-am curățat unghiile, am zis să îl sun pe Marcel. Seara e mai liber... și m-a sunat nepoata că vorbește lumea că a murit Marcel și am zis că glumește lumea. Am zis lasă, că îi dau un telefon...a sunat, dar n-a răspuns. Am dat drumul la Antena Stars și am văzut...am început să urlu și a venit vecina de jos că m-a auzit!

Maximilian, fiul lui Marcel Toader, distrus de moartea lui tatălui său! Cum a fost surprins în urmă cu puțin timp

Ieri l-am sunat, dar nu mi-a răspuns nimeni...de-abia aștept să îl văd. Îl ducem la Cumpănă, că avem două cavouri acolo și îl bag peste bărbatul meu”, a declarat mama lui Marcel Toader.

Ultima imagine cu Marcel Toader în viață, surprinsă câteva ore înainte de deces! Bărbatul avea probleme cu inima din 2012

sursa: Antena Stars