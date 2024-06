Cum a arătat a doua rochie pe care Anda Adam a purtat-o la nunta ei. S-a schimbat în toiul petrecerii într-o ținută spectaculoasă

Anda Adam a strălucit la propriu și la petrecerea de nuntă. Iată cât de spectaculoasă a fost a doua rochie pe care artista a purtat-o la cel mai important eveniment din viața ei!

Anda Adam și Yosif Mohaci s-au căsătorit religios ieri, 29 iunie 2024, și au avut parte de o nuntă așa cum au visat. Artista și soțul ei și-au dorit ceva extravagant, așa că și ținutele ei au fost la fel. A schimbat cel puțin două rochii, iar cea de-a doua a fost la fel de spectaculoasă ca și cea de mireasă.

Cum a arătat cea de-a doua rochie purtată de Anda Adam la nuntă

Încă de când a anunțat că se căsătorește religios cu Yosif Mohaci, Anda Adam declara că își dorește un eveniment diferit de nunțile obișnuite. Așadar, mirii au încins o petrecere de nuntă la un club de fițe din Capitală, acolo unde decorul și tortul miresei au făcut senzație.

Spectaculoasă a fost și a doua rochie pe care Anda Adam a ales să o poarte pe seară, la petrecerea de nuntă. Deși nu a fost la fel de voluminoasă ca rochia de mireasă, ținuta a fost plină de pietre prețioase. De efect au fost și crăpătura de pe picior, dar și mânecile supradimensionate.

Anda Adam a purtat la cununia religioasă o rochie de mireasă care cântărește 25 de kilograme

Anda Adam declara că mereu i-au plăcut lucrurile extravagante, prin urmare și rochia de mireasă pe care a purtat-o la ceremonia religioasă cu Yosif Mohaci a fost pe măsură. Artista a optat pentru o rochie stil prințesă, plină de pietre prețioase, cu trenă, care a cântărit nu mai puțin de 25 de kilograme.

„Sunt emoționată și e o zi foarte specială și pentru mine, și pentru soțul meu. Și când am plecat, și în mașină, am avut mari emoții și ne dorim foarte tare ca acest eveniment să fie unic (...) Mi-am dat silința foarte mult începând de la decor, rochie, absolut tot (...) Rochia nu este foarte confortabilă, pentru că are 25 de kilograme cântărită, dar mă bazez pe naș că o să mă ajute să urc scările și tot (...) Mi-au plăcut lucrurile extravagante care să mă reprezinte (...) Pot să respir pentru că sunt obișnuită cu corsetele”, declara Anda Adam, înainte de cununia religioasă, citată de Spynews.

