Cum a arătat Mădălina Ghenea la Cannes. Rochia cu crăpătură adâncă pe picior care i-a pus formele în evidență

Mădălina Ghenea a strălucit într-o rochie verde cu un umăr gol și crăpătură adâncă pe picior, la Cannes. Frumoasa actriță româncă a primit un premiu la „World Influencers and Bloggers Awards”, unde sunt recunoscute meritele celor care își fac auzită vocea prin campanii sociale.

Cu părul buclat, acesorii strălucitoare și o rochie care i-a pus în evidență formele și silueta, frumoasa olteancă a întors toate privirile.

Cum a arătat Mădălina Ghenea la Cannes

Mădălina Ghenea a publicat un mesaj de mulțumire pe rețelele sociale, alături d ecâteva fotografii cu ea d ela decernarea premiilor.

„Vă mulțumesc pentru premiu! Am început să lucrez la 14 ani și m-am obișnuit să călătoresc sau să lucrez aproape în fiecare zi. Când am fost însărcinată cu fiica mea Charlotte, am simțit că nu fac suficient. Dintr-o dată am avut prea mult timp liber și am avut întotdeauna această mare dorință de a reuși să pun o echipă împreună, să descopăr noi talente și să le sprijin, să le ofer posibilități mari, așa că am decis să creez o companie de producție. Această companie mi-a oferit posibilitatea de a propune tinere talente, regizori și fotografi pentru brandurile cu care lucrez”, a spus Mădălina Ghenea despre premiul pe care l-a câștigat.

„Mulțumită dragei mele prietene din Urcaina Tetyana Veryovkina am avut șansa de a le cunoaște pe uimitoarele fotografe Vicoolya Saida și Viktoriia. Sunt din Ucraina și de când le-am cunoscut nu am încetat să lucrez cu ele, împreună am fotografiat campanii la nivel mondial, brandurile cu care lucrez s-au îndrăgostit de ele și este uimitor să vezi cum reușesc să facă față unuia dintre cele mai rele scenarii posibile, un război, într-un mod atât de incredibil, atât de profesionist, întotdeauna le-am considerat în primul rând parte din familia mea, dar serios, avem de-a face aici cu super eroi, acest premiu este pentru fetele mele, pentru femeile în general care reușesc să fie mame pline de farmec și în același timp să fie profesioniste, în timp ce se confruntă cu războiul, și pierd și atât de multă durere.

Am fost aici în această seară pentru voi și pentru această țară care a adus în viața mea unii dintre cei mai talentați oameni pe care îi cunosc.

Tot respectul și sprijinul meu pentru Ucraina! Vă mulțumesc că m-ați primit”, a mai spus Mădălina Ghenea.

Mădălina Ghenea a plecat la 14 ani în Italia

Mădălina Ghenea a plecat în Italia de la vârsta de 14 ani, pentru a îmbrățișa o carieră de model. Deși era un copil plecat departe de casă, Mădălina a fost ambițioasă și a știut că va reuși în carieră.

„Pe de o parte, este emoția puternică pe care o generează o schimbare totală a mediului. La vârsta aceea, nu știi foarte clar ce urmează să se întâmple. Nu există strategii pe termen lung. Am făcut balet, am luat lecții de pian, pictură, canto. Toate astea aveau să-mi folosească mai târziu în viață, dar la 14 ani nu știam exact ce vreau și ce urmează să se întâmple. Cu toate acestea, simțeam că mutarea în Italia reprezenta o schimbare majoră pe care mi-o doream. Prima dată, chiar am avut momente în care m-am gândit să renunț, dar aveam convingerea fermă că pot să reușesc. Tot timpul aveam o plasă de siguranță. Mi-a plăcut cartea și oricând aș fi putut să schimb macazul și să revin la o viață normală”, povestea Mădălina într-un interviu acordat revistei VIVA în anul 2018.

Frumoasa Mădălina este mereu în preajma micuței sale Charlotte, iar din când în când le arată fanilor imagini cu fetița.

„Înainte să o am pe Charlotte, nu cunoșteam iubirea, cunoșteam îndrăgosteala, nu cunoșteam sacrificiul”, spunea Mădălina Ghenea în anul 2018, pentru sursa citată anterior.

La începutul anului 2022 Mădălina Ghenea și-a îngrijorat fanii anunțând că a avut probleme medicale care au necesitat îngrijiri de specialitate. Din fericire, actrița se simte bine în prezent. Printre proiectele recente ale Mădălinei Ghenea s-a numărat filmul House of Gucci.

