Mădălina Ghenea, anunț îngrijorător. Românca este pe mâna medicilor și are nevoie de îngrijri de specialitate

Actriță româncă recunoscută la nivel internațional, care a jucat cu actori consacrați ai filmelor hollywoodiene și a făcut furori pe covorul roșu, anunță o perioadă de pauză din cauza un probleme de ordin medical cu care se confruntă.

Modelul în vârstă de 34 de ani a postat un mesaj alături de o fotografie a unui aparat tomograf. Aceasta se va supune unei tomografii computerizate (CT), pentru o investigație imagistică ce oferă imagini detaliate ale organelor interne.

Anunțul făcut de Mădălina Ghenea despre starea sa de sănătate: „Nu sunt prea bine”

Mădălina Ghenea și-a anunțat cei peste 1.000.000 de prieteni din mediul online că se va retrage o perioadă pentru că starea sa de sănătate nu este una tocmai bună: „Dragilor, nu mă simt prea bine. Voi lua o pauză de la social media. Sper să mă refac repede şi să vă răspund la toate întrebările. Cu drag, a voastră Mad”, a scris actrița și modelul.

Modelul a postat imaginea pe Instagram, acolo unde a ajuns la cât mai multă lume, ea adunând o comunitate extrem de mare de oameni. Până în prezent nu s-a știut despre nicio problemă de sănătate a Mădălinei Ghenea, singurele locuri publice au fost legate de succesul și colaborările sale, ultima fiind răsunătoare.

Românca a interpretat-o pe Sophia Loren în distribuția House Of Gucci și a lăsat un mesaj care arată cât de mult a însemnat această producție pentru ea pe care a jucat-o alături de Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Salma Hayek, Reeve Carney și Jack Huston. Filmul House of Gucci, regizat de Ridley Scott, va avea premiera în România pe data de 26 noiembrie 2021.

„În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră ❤️? Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris actrița pe Instagram în urmă cu ceva timp.

La cei 34 de ani ai săi, Mădălina Ghenea, originară din Slatina, a reușit să-și construiască o carieră de succes în lumea modei și în cea a cinematografiei internaționale. Mădălina Ghenea se numără printre actorii filmului „House of Gucci”, o producție regizată de Rdley Scott, care spune povestea asasinării lui Maurizio Gucci de către fosta sa soție, Patrizia Reggiani.

Filmat în Europa, „House of Gucci” este primul film al lui Lady Gaga de la „A Star Is Born”, care i-a adus nominalizări pentru interpretare la Oscar şi Globurile de Aur. Ea a fost premiată de Academia americană de film pentru cel mai bun cântec original, „Shallow”, potrivit news.ro.

Ce urmărește povestea filmului „House of Gucci”

Producția este o dramă bazată pe o poveste reală și se concentrează pe modul în care Patriziei Reggiana a complotat pentru a ucis fost soț, moștenitor al imperiului Gucci, în data de 27 martie 1995, chiar în holul biroului casei de modă. Aceeasta a plătit un asasin cu 240.000 de lire sterline pentru a scăpa de fostul soț, însă a fost găsită vinovată și condamnată pentru rolul său în complot.

Patriziei Reggiana a decis să dea această lovitură după patru ani de la divorțul de Maurizio Gucci, ultimul deținător al casei de modă. Motivul separării lor ar fi fost infidelitatea soțului, iar averea a reprezentat unul dintre scopurile pentru care Maurizio Gucci a fost ucis, relatează Daily Mail.

