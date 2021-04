Cum a fost surprinsă de paparazzi Kristen Stewart după ziua ei de naștere. Actrița din Twilight i-a uimit pe internauți

La scurt timp după ce și-a sărbătorit ziua de naștere, Kristen Stewart, faimoasa actriță din filmele „Twilight”, s-a bucurat de prezența persoanei iubite, fiind surprinsă de paparazzi așa cum nu mulți au văzut-o.

Kristen Stewart se iubește cu o femeie, dar actrița este discretă atunci când vine vorba de viața ei personală. Tocmai de aceea, Kristen nu are cont de Instagram și nu se afișează prea des cu iubita ei, Dylan Meyer.

În urmă cu puțin timp, faimoasa actriță din „Îngerii lui Charlie”, a împlinit frumoasa vârstă de 31 de ani și a ales să sărbătorească alături de partenera ei de viață.

Mesajul pe care Dylan i l-a transmis iubitei sale

Cele două blondine împreună cu alți câțiva prieteni au fost surprinse de paparazzi la un restaurant renumit din Los Feliz, Calif. La ieșirea din restaurant, Kristen a ieșit ținând-o de mână pe frumoasa ei iubită.

Chiar de ziua actriței, Dylan a ales să posteze pe contul său de Instagram o fotografie cu Kristen la care a adăugat o descriere adorabilă.

“Life sure is sweeter with this cute little family. Happy birthday, kiddo. You knock my socks off.” (Cu siguranță viața e mult mai dulce alături de familia asta drăguță. La mulți ani, copilo! Mă dai pe spate.), scria Dylan pe Instagram la o fotografie alb-begru cu Kristen și câinele lor. Pe mâna stângă, Kristen pare că poartă un o verighetă sau un inel de logodnă strălucitor.

Cum a început povestea de dragoste dintre Kristen și Dylan

Relația celor două blonde a început în august 2019, iar în prezent ele par din ce în mai îndrăgostite.

Povestea lor de dragoste pare să fie foarte serioasă, de vreme ce un apropiat a lui Kristen spune că actrița și-ar dori să o ceară în căsătorie pe Dylan. Dylan Meyer este o scenaristă renumită, care a contribuit la scenariile filmelor XOXO (2016) și serialul TV Miss 2059 și multe altele. De asemenea, Dylan a și jucat în câteva filme unde a avut roluri secundare.

Deși acest an a fost unul destul de dificil din cauza pandemiei, Kristen a fost foarte ocupată. Ea va juca în comedia romantică Happiest Season, alături de Mackenzie Davis.

Kristen Stewart în rolul Dianei

Actriţa Kristen Stewart, cunoscută din seria filmelor „Twilight” şi din lungmetrajul „Clouds of Sils Maria”, va interpreta rolul prinţesei Diana într-un film regizat de cineastul chilian Pablo Larrain.

Acţiunea dramei intitulată „Spencer” are loc într-un weekend de la începutul anilor 1990, când Diana, într-o vacanţă de Crăciun pe proprietatea Sandringham, a decis să se despartă de prinţul Charles.

Scenariul este scris de Steven Knight („Peaky Blinders”, „Locke” şi „The Hundred-Foot Journey”), iar producţia este de aşteptat să înceapă în prima parte a anului 2021, potrivit Variety.