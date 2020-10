Kristen Stewart se iubește cu o femeie. Cine este partenera actriței din Twilight

Dylan e cunoscută pentru scenariile de filme și show-uri TV, contribuind la Loose Ends (1015), XOXO (2016) și serialul TV Miss 2059. Pe lângă scris, lui Dylan îi place foarte mult să și joace. Ea a apărut în câteva roluri secundare în filme precum The Death and Return of Superman (2011), Wrestling Isn't Wrestling (2015) și Jem Reacts to the New Jem and the Holograms Trailer (2015).

Kristen și Dylan s-au cunoscut în urmă cu 7 ani pe platourile de filmare. Ele au pierdut legătura și apoi s-au întâlnit recent la aniversarea unui prieten comun.

După doar două săptămâni de relație, Kristen mărturisește că i-a spus deja lui Dylan că o iubește. Actrița se bucură nespus de mult să vadă că are atât de multe în comun cu Dylan.