Primele declarații ale lui Cătălin Bordea despre noua lui iubită. Ce detalii a dezvăluit despre tânăra care l-a cucerit

După ce a fost surprins de paparazzi în ipostaze tandre în prezența unei femei, Cătălin Bordea a făcut primele declarații.

Cătălin Bordea, juratul iUmor, a făcut primele declarații după ce au apărut în presă mai multe fotografii cu el în prezența unei domnișoare misterioase.

Cătălin Bordea iubește din nou

Comediantul a vrut să clarifice situația și a povestit cine este frumoasa brunetă. La un an de la divorțul de Livia, fosta soție, se pare că juratul iUmor iubește din nou și nu îi e teamă să recunoască.

Citește și: Cătălin Bordea, în brațele unei femei. Cu cine a fost surprins juratul iUmor

Articolul continuă după reclamă

A trecut printr-o perioadă foarte dificilă, după ce Livia Eftimie l-a înșelat cu Spike, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. În prezent, ea formează un cuplu cu celebrul cântăreț, iar pentru Cătălin Bordea acest lucru nu a fost ușor de acceptat.

La scurt timp după divorț, Cătălin Bordea a mai suferit o pierdere uriașă, atunci când mama lui s-a stins din viață, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Cu inima frântă, el a povestit că cea mai importantă femeie din viața lui a părăsit această lume.

Noua sa cucerire se numește Elena Ardeleanu și știe totul despre trecutul amoros al comediantului. Frumoasa brunetă locuiește în Dubai. Cătălin Bordea a dezvăluit că mai întâi el și Elena au vorbit pe Instagram, iar lucrurile au evoluat rapid între ei atunci când au constatat cât de compatibili sunt.

Citește și: Cum face față valului de hate Livia, fosta soție a lui Cătălin Bordea. Ce a dezvaluit despre Spike, actualul ei iubit

Comediantul a făcut ce știe mai bine și a cucerit-o pe Elena cu umorul lui.

„Ne-am cunoscut prin mici discuții nevinovate pe Instagram, fără intenții. Încercăm să o fac să radă, din când în când, și s-a legat o prietenie', a mărturisit comendiatul pentru Cancan.

Paparazzi de la Cancan.ro au făcut și primele fotografii cu cei doi îndrăgostiți, surprinzându-I sărutându-se pasional, în văzul tuturor. Ei au dat frâu liber sentimentelor atunci când s-au revăzut în România. Elena a venit în vizită în țară special pentru Cătălin, iar comediantul a întâmpinat-o la aeroport.

Chiar dacă până acum cei doi par să fie compatibili și împărtășesc aceleași valori, Cătălin Bordea a spus că preferă să nu se grăbească și să nu își facă deocamdată planuri de viitor.

„Nu pot spune că suntem iubiți. Ne știm de puțin timp și încă încercăm să ne cunoaștem. Îmi place foarte mult de ea pentru că e o femeie extraordinară. Luăm fiecare zi așa cum vine și vedem unde o să ajungem. Pare formal. Dar chiar așa este”, a mai adăugat juratul iUmor.

Comediantul a dat și câteva detalii despre cine e noua femeie din viața lui și cu ce se ocupă.

“Ea nu locuiește aici, are o viață în Dubai și e foarte concentrată pe viața profesională. Are planuri mari și deja le pune în aplicare. Și cel mai important, nu există nici o presiune. Știe prin ce am trecut și e ancorată în prezent”, a mai spus Cătăln Bordea pentru Cancan.ro.

Citește și: Tatuajul încărcat de semnificație pe care Cătălin Bordea și l-a făcut, după pierderile suferite în ultima vreme