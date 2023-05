Cum a reacționat Daniela Iliescu, după ce i s-a spus să slăbească ca să nu fie „înșelată” de Culiță Sterp: „Fără modestie”

Chiar și așa, unii internauți s-au găsit să comenteze despre aspectul fizic al logodnicei lui Culiță Sterp, care „i-ar putea dăuna” căsniciei lor. În replică, blondina a explicat că omul de lângă ea o iubește în mod profund, pentru calitățile și defectele sale, nu doar pentru „carcasă”.

Daniela Iliescu, mesaj pentru cei care îi recomandă să mai slăbească. Cum a reacționat logodnica lui Culiță Sterp

Daniela Iliescu este destul de activă în mediul online, acolo unde fie postează imagini și filmulețe din viața de zi cu zi, fie interacționează cu fanii ei și le citește comentariile. De data asta, un internaut „a sfătuit-o să mai slăbească”, pentru ca celebrul cântăreț să „nu se uite după altele”. Logodnica lui Culiță Sterp a adus pe lume un băiat perfect sănătos acum aproape doi ani.

„ Ar trebui să mai dai jos puțin, nu e cu supărare! Dar, la cum arată soțul tău, sigur s-ar uita după altele”, a fost comentariul primit pe rețelele sociale.

În replică, Daniela Iliescu a explicat că soțul ei i-a rămas alături în tot acești ani și, față de alte persoane care folosesc diverse filtre în mediul online și își editează pozele, ea preferă să nu o facă.

„Oare când multe sau cele mai multe dintre femei vor înțelege că nu kg sau aspectul fizic vor ține lângă tine un bărbat? Nu dezbat de obicei acest subiect în online, deși poate ar trebui, că sunt urmărită de multe tinere și nici nu o să le dau tag femeilor ce mi-au scris, că dacă aș da, ați înțelege de ce frumusețea vine din interior.

Aș vrea doar să înțelegeți că sunt atâtea fete care suferă din cauza asta și iau măsuri drastice sau nu postează needitate, fără filtre încercând să pară perfecte. Legat de «bărbatul de lângă mine» cred că sunt un exemplu că da, nu corpul perfect îl ține lângă tine, nici fața și că în toți anii ăștia, și-ar fi găsit una model, dar uite-mă aici, cunoscându-mi cu adevărat valoarea pe care o aduc și care îmi iese prin toți porii (fără modestie), aici mă refer la calitățile și defectele care se reflectă în atitudine, suflet, înfățișare, creier, etc”, a fost mesajul Danielei Iliescu, scrie Cancan.

Cum s-au cunoscut Daniela Iliescu și Culiță Sterp

Cei doi au o relație de trei ani, însă se știu din adolescență, mai exact de pe vremea când erau colegi de liceu, în aceeași clasă, trecând mai mult de un deceniu. Chiar dacă s-au separat, la un moment dat, drumurile lor i-au adus din nou împreună.

„Ăsta e albumul nostru din liceu, știți că noi am fost în aceeași clasă. Mie-mi plăcea de ea din liceu, dar ea nu știa. Adică știa, dar nu prea mă băga în seamă. Îmi plăcea rău de ea în liceu, era cea mai frumoasă din clasă și mi-era rușine să-i spun”, spunea, pe canalul său de YouTube, Culiță Sterp.

După o căsnicie eșuată a manelistului, Culiță Sterp și-a dat seama, de fapt, că jumătatea sa este chiar fosta sa colegă de liceu. Cântărețul este cel care i-a dat de înțeles Danielei că ea este femeia cu care vrea să-și întemeieze o familie.

„Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător. Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim. Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi. La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă.

La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur. La început cred că am stat vreo săptămână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri', spunea Daniela, acum ceva vreme, potrivit Viva!.

Daniela Iliescu, cerută în căsătorie într-un mod inedit

Culiță Sterp a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Daniela Iliescu, chiar în Cappadocia, Turcia, locul renumit pentru zborul cu balonul. Acolo, manelistul a și filmat videoclipul melodiei „Nu pot iubi alte femei”.

„Am spus DA cu sufletul, înainte să realizez ce avea să ne pregătească destinul 🤍 Nu am crezut niciodată în iubirea din povești, dar am știut mereu ca voi găsi omul căruia îi voi putea oferi toată iubirea mea și care la rândul lui mă vă iubi așa cum merit.

Și te-am găsit, sau mai bine zis regăsit pe tine și am realizat de ce destinul m-a adus înapoi acasă. De fapt m-a adus la tine.

Și de aici, povestea continuă atât de frumos, că nu pot decât să îți mulțumesc pentru că mă faci fericită, pentru minunea din viața noastră, pentru toate provocările, încurajările, felul în care te dedici familiei noastre și pentru toate acele dovezi de iubire pe care le știm doar noi, pentru că alea sunt cele mai frumoase.

Te iubesc, frumosul meu! 🤍”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.

„A spus DA, frumoasa mea! 🤍 O să vedeți momentul în primul nostru videoclip împreună care are cea mai frumoasă melodie de dragoste intitulată făcută special pentru ea și pentru momentul ăsta, intitulată ‘Nu pot iubi alte femei’. Pfff ce emoții ne-au încercat pe amândoi, Doamne.”, a scris și Culiță Sterp pe Instagram.

