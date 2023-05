Ileana Sterp, despre complicațiile apărute la nașterea băiețelului ei. Ce a dezvăluit sora lui Culiță abia acum

Ileana Sterp a devenit de curând mamă pentru a doua oară, aducând pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit numele Damir. Recent, proaspăta mămică a vorbit deschis despre momentul nașterii, dezvăluindu-le urmăritorilor săi cu ce probleme s-a confruntat în ziua cea mare.

Ileana Sterp a născut fără anestezie epidurală. Cu ce probleme s-a confruntat

La sfârșitul lunii aprilie, Ileana Sterp și soțul ei, Daniel Aloman, au devenit părinții unui băiețel. Cei doi mai au o fetiță, pe Carla, care a împlinit doi anișori. Ileana a mărturisit abia acum că a născut în ambele dăți fără anestezia epidurală, care are scopul de a bloca durerea în timpul contracțiilor.

Pe canalul personal de YouTube, sora lui Culiță Sterp a vorbit deschis cu urmăritorii săi despre simptomele pe care le-a avut în perioada în care a fost gravidă, recunoscând că cea de-a doua sarcină a fost diferită față de primă. Totodată, proaspăta mămică a explicat că a refuzat anestezia epidurală în cazul ambelor nașteri, mărturisind că are o toleranță ridicată la durere.

La naștere au apărut și câteva complicații, iar pentru că bebelușul ei avea o greutate mare, Ileana a suferit o ruptură de perineu, fiind cusută de către medici. Ileana Sterp este însă optimistă că se va recupera complet, având și experiența nașterii fetiței ei.

„Damir a avut 4,6 kg. Mult, cam mult. Da, am fost cusută. Și la prima naștere, dar și acum, am fost tăiată. Mi s-a spus «Urmează să te tăiem un pic» și, apoi, cusută, bineînțeles. Acum, încă am ațele, dar se vor duce singure. Cred că, în maxim o săptămână, nu o să le mai am”, a povestit Ileana Sterp pe canalul ei de YouTube.

Ileana Sterp vrea să ajute la modernizarea maternității în care a născut

În cadrul aceluiași videoclip, sora lui Culiță Sterp a dezvăluit și că speră ca pe viitor să vină în sprjinul altor viitoare mămici și să poată contribui la modernizarea maternității unde a născut, după ce a observat că unității spitalicești îi lipsesc mai multe dotări.

„Sper să îmi ajute Dumnezeu să pot, pe viitor, să fac ceva pentru maternitatea asta. Îmi doresc foarte mult. Să încep prin a schimba ușile saloanelor, de exemplu, care nu se prea închid. Este o dorință foarte mare de-a mea”, a adăugat Ileana Sterp.

